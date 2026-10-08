PNL, decizie legată de guvernul Luca Niculescu: „Nu, mulțumim”. Ce condiții i-au pus premierului desemnat

Siegfried Mureșan: „Pesediștii ne tot invită la guvernare. Nu, mulțumim!”
Europarlamentarul PNL a vorbit despre faptul că PSD a generat criza politică din România cu ajutorul AUR, în urmă cu cinci luni. Conform lui, liberalii nu vor să intre la guvernare alături de social-democrați.
„Pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu, mulțumim! PSD a generat criza acum cinci luni, cu ajutorul AUR. De cinci luni, ține țara în criză, fiindcă prioritatea PSD nu este binele României, ci binele partidului și al clientelei de partid.PNL și-a asumat guvernarea în perioada de criză și a rezolvat problemele României prin măsurile Guvernului Bolojan.Am fost dispuși să ne asumăm și acum această responsabilitate, dar PSD s-a opus din nou.PNL este în totală antiteză cu PSD, fiindcă PNL dorește soluționarea problemelor României, iar PSD dorește doar supraviețuirea sa ca partid și a clientelei sale politice. România are nevoie de un guvern dispus și capabil să rezolve problemele urgente ale României. România nu are nevoie de un guvern controlat de PSD cu responsabilitatea aruncată pe umerii altor partide”, a transmis Siegfried Mureșan.
Luca Niculescu a fost nominalizat drept premier de către Nicușor Dan. Este a patra oară când se încearcă formarea unui nou Executiv, în vreme ce criza politică din România se adâncește tot mai mult și durează de aproape jumătate de an.
Luca Niculescu are misiunea de a forma un nou Guvern și de a obține în Parlament cel puțin 233 de voturi necesare pentru învestitură.