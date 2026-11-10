Șerban Huidu îl taxează pe Radu Banciu, după ce jurnalistul a comentat deplasările politicienilor PSD: „Bre, ipocritule! Îi tragi pe ăia de ureche, dar tu faci la fel ca ei”

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Conflictul dintre Șerban Huidu și Radu Banciu a ajuns la un nou episod. Totul a pornit după ce Banciu a comentat deplasările unor politicieni PSD către destinații de lux. Pe lângă criticile politice, jurnalistul a ținut să ofere și o mică lecție de pronunție pentru numele unor locuri exclusiviste, făcând referire la accentul corect pentru destinații precum Monaco sau Mykonos.
Prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” a observat însă o greșeală în discursul lui Radu Banciu și a reacționat imediat pe post.
„Bre, ipocritule! Nu e Mykonos, cum nu e nici Monaco. E adevărat, e Monaco, dar nu e nici Mykonos. Că nu e! De ce? Că ești ipocrit, de aia. Îi tragi pe ăia de ureche, dar tu faci la fel ca ei”, a declarat Șerban Huidu.
„Huidu a fost sfătuit de avocaţii lui s-o ia mai domol, pentru că nu era momentul s-o facă el pe arogantul. Avea variantele următoare: şase ani de pârnaie şi aroganţă maximă sau să stea umil în faţa camerelor sau în faţa blogului şi să spună: „da, iertaţi-mă că am greşit”. Decât să intri în puşcărie, mai bine îţi ceri iertare”, a spus Radu Banciu atunci.
În aceeași perioadă, Banciu a continuat atacurile la adresa realizatorului TV:
„Nu am ceva cu Şerban Huidu, nu mă interesează Huidu, Cronica sau Prima TV. Am ceva cu faptul în sine. Asta era de comentat, indiferent cine ar fi fost. Când oi omorâ trei oameni ca şi tine, atunci suntem colegi de breaslă. Eşti de o ipocrizie înfiorătoare. Nesimţitule!”, a mai comentat Radu Banciu în 2011.
Câțiva ani mai târziu, în 2015, Șerban Huidu a oferit o replică la fel de dură într-un interviu.
„Banciu nu are niciun argument, este incredibil, nu ai văzut aşa ceva şi-n plus Banciu are o mare, mare bubă, se dă erudit şi e catastrofă. Ai auzit de cămila bactriană? Într-o seară Banciu nu a vorbit decât de asta. Vrei să fii erudit şi eşti prost, mai bine taci dracu din gură, las-o aşa”, spunea Șerban Huidu atunci.
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