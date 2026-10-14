Sorin Grindeanu, reacție după demisia ambasadoarei Kimberly Guilfoyle. „Şi dacă îmi spunea doamna ambasador – nu-l schimbaţi pe Bolojan – tot o făceam!” Ce s-a întâmplat la întâlnirea de la București

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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a oferit prima reacție detaliată după ce numele său a apărut în contextul controverselor din jurul fostei ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, obligată recent să demisioneze de către Casa Albă. Președintele social-democrat a confirmat că a avut o întâlnire informală la București cu diplomata americană, însă a negat categoric orice speculație privind negocieri politice, presiuni externe sau înțelegeri comerciale legate de achiziția de gaze.

O cină informală fără negocieri de guvern

Discutând despre circumstanțele în care a avut loc întrevederea din primăvară, liderul PSD a explicat că evenimentul a fost unul strict de curtoazie și că nu au existat discuții legate de componența executivului român sau de schimbările politice de la București.

„În primul rând, când te invită un oficial american la masă… Desfăşurarea evenimentelor în acea zi n-a depins de mine. N-am chemat-o eu în România. Nu am avut altceva decât o masă. Dânsa a venit, dacă îmi aduc bine aminte, la un eveniment organizat la Athenee, The Economist. Seara a fost un eveniment oficial la ambasadă unde n-am putut să merg, Ambasada SUA în România. Apoi, prin cunoscuţi comuni, am fost invitaţi acolo, nu s-a discutat o secundă despre guvernele din România.

Era în martie, guvernul a picat în 5-6 mai, dacă nu greşesc. Şi dacă îmi spunea doamna ambasador să nu-l schimbăm pe Bolojan, noi nu făcusem nici dezbaterea internă, votul a fost în 21 aprilie. Şi dacă îmi spunea doamna ambasador – nu-l schimbaţi pe Bolojan – tot o făceam.

Poate confirma George Simion că, până la urmă, voturile PSD şi voturile AUR au dus la schimbarea lui Bolojan. Bine am făcut, am acţionat prea târziu. Domnul Bolojan trebuia schimbat din toamnă, de când a luat-o razna”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit România TV.

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Acuzațiile de presiuni economice și demisia răsunătoare de la Atena

Sorin Grindeanu a respins ferm și informațiile potrivit cărora la întâlnirea de la București s-ar fi discutat despre achiziții preferențiale de gaz lichefiat de la companii americane, pe fondul discuțiilor regionale privind proiectul Coridorului Vertical de gaze. Vizita fostei jurnaliște Fox News în România avusese loc în contextul acestui proiect energetic strategic ce vizează transportul gazelor din Grecia către Bulgaria și România.

Între timp, la Washington, situația fostei diplomate a luat o turnură dramatică. Casa Albă i-a cerut demisia lui Kimberly Guilfoyle în urma anchetelor de presă care au dezvăluit că aceasta i-ar fi cerut unui colaborator suma de 100.000 de dolari pentru achitarea unor datorii personale pe cardul de credit, promițând în schimb acces și influență politică. Deși a părăsit postul de la Atena, Guilfoyle a respins toate acuzațiile pe rețelele de socializare, calificându-le drept false și anunțând că are de gând să-și apere reputația.

Foto – Hepta

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