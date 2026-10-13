De nerecunoscut la 80 de ani! Celebrul actor din „Mad Max 2” și „Commando”, apariție rară pe străzile din Los Angeles. Poți ghici cine este?

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În anii ’80, el a întruchipat coșmarul lui Mel Gibson în pustiul australian din Mad Max 2 și i-a ținut piept lui Arnold Schwarzenegger într-un duel devenit antologic în Commando. Astăzi însă, privind bărbatul cu alură blândă care pășește agale pe străzile din Los Angeles, cu greu ai mai recunoaște actorul care a dat viață unor figuri memorabile de antagonist pe marele ecran.

O apariție surprinzătoare în viața de zi cu zi

Ajuns la vârsta de 80 de ani, faimosul actor australian Vernon Wells a fost surprins recent într-o ieșire rară în public. Cu părul lung, complet cărunt, îmbrăcat lejer într-o cămașă albastră și pantaloni maro, starul care a marcat generații întregi de iubitori ai filmelor de acțiune este transformat radical față de personajele dure care l-au consacrat.

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Deși a rămas înscris în memoria cinefililor drept jefuitorul necruțător Wez din Mad Max 2 sau mercenarul Bennett din Commando, imaginea sa de astăzi dezvăluie un om extrem de calm și echilibrat. Actorul a renunțat demult la vestimentația din piele, la privirea feroce și la arsenalul de arme care uimeau spectatorii în sălile de cinema. Cu toate acestea, carisma sa rămâne neschimbată, chiar și în viața de zi cu zi, departe de lumina reflectoarelor

Prietenii neașteptate pe platourile de filmare

Deși pe ecran interpreta adversari de neînduplecat care luptau până la moarte cu marii eroi ai cinematografiei, în spatele camerelor de filmat relațiile sale cu colegii de breaslă erau pline de căldură. La filmările din Australia, din cauza frigului cumplit care îi învinețea pielea sub costumul sumbru al personajului său, colegii din distribuție i-au dat porecla devenită celebră „Barometer Bum”.

La rândul său, Arnold Schwarzenegger s-a arătat rapid impresionat de calitățile sale umane și profesionale, numindu-l un „om dulce și generos” și legând cu el o prietenie strânsă de-a lungul deceniilor.

Încrederea în rolurile care au făcut istorie

În ciuda trecerii anilor și a apariției unor producții moderne din aceeași franciză, Vernon Wells consideră că interpretările sale din tinerețe rămân unice și imposibil de egalat. Referindu-se la modul în care a dat viață unuia dintre cele mai cunoscute personaje negative, el a declarat: „Sincer, cred că ar fi foarte greu să fiu duplicat, pentru că este un personaj destul de unic.”

Drama pierderii casei și puterea de a merge mai departe

Dincolo de succesul cinematografic, viața sa personală a fost încercată de momente extrem de dificile. Alături de soția sa, cu care este căsătorit de peste trei decenii, actorul a trecut prin tragedia de a-și pierde locuința din Los Angeles în urma unor incendii devastatoare de vegetație.

În ciuda acestei pierderi uriașe, el își păstrează tăria de caracter și optimismul în fața greutăților. Vorbind despre această încercare, actorul a mărturisit: „Peste 40 de ani din viața mea și din viața soției mele s-au dus. Ca să fiu sincer, încă nu am realizat complet. Da, am pierdut totul. Dar știi ce mi-a spus cineva azi-dimineață? Totul poate fi înlocuit în mintea ta. Știi că ai totul acolo, în minte. Totul este acolo.”

Foto – Profiemdia

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