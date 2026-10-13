Adelina Pestrițu, despre latura nevăzută a celebrității: „Aduce poate și mai multe temeri atunci când vine vorba despre siguranța copilului!” Cum reacționează fiica ei când o vede la TV

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Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, parcurg o nouă etapă importantă în viața de familie. Fiica lor, Zenaida, a ajuns la vârsta de 8 ani, o perioadă în care personalitatea micii domnișoare începe să se contureze tot mai clar. Într-un interviu recent, vedeta a făcut dezvăluiri despre modul în care își crește copilul, despre frica pe care o poartă în suflet ca mamă vizibilă în spațiul public și despre felul în care cea mică percepe notorietatea de care se bucură părinții ei.

O abordare intuitivă în creșterea Zenaidei

Trecerea timpului a adus schimbări firești în dinamică familială, iar Adelina Pestrițu recunoaște că preferă o educație bazată pe cunoașterea directă a copilului, refuzând să aplice mecanic tipare sau tehnici stricte preluate din literatura de specialitate.

„O creștem așa cum simțim că e mai bine pentru ea. Nu ne plac extremele și nu suntem adepții parentingului din cărți. E mai important să ne cunoaștem cât mai bine copilul decât să aplicăm reguli generale în educația ei. Suntem de părere că e important să fim atenți la ce funcționează pentru ea și la ce îi face bine”, a declarat Adelina Pestrițu pentru viva.ro.

Echilibru între răsfăț și reguli de familie

Atât Adelina, cât și partenerul ei de viață își împart atribuțiile în mod egal când vine vorba despre educația Zenei. Vedeta subliniază că niciunul dintre ei nu își asumă exclusiv rolul părintelui autoritar, ci caută împreună o cale de mijloc care să-i ofere fetiței repere clare fără a-i îngrădi dezvoltarea.

„Amândoi o răsfățăm și suntem implicați în tot ceea ce face. Fiecare dintre noi are un rol important în creșterea și dezvoltarea ei, așa că amândoi avem un aport esențial. În ceea ce privește educația ei, nu mergem în extreme, ci păstrăm un echilibru benefic.

Avem niște reguli după care ne ghidăm, iar asta nu ne face neapărat niște părinți perfecți, ci mai degrabă interesați să aducem echilibrul în viața copilului, care, în mod evident, are nevoie de direcții sănătoase după care să se ghideze”, a explicat creatoarea de conținut.

Temerile de mamă și expunerea în mediul public

Statutul de persoană publică vine la pachet cu avantaje, dar și cu o presiune suplimentară privind protecția familiei. Adelina mărturisește că siguranța copilului rămâne o preocupare permanentă, amplificată uneori de expunerea mediatică.

„Ca orice părinte, port și eu povara tuturor fricilor legate de familia mea și, în special, de copil. Nu fac excepție de la regulă. Celebritatea aduce poate și mai multe temeri atunci când vine vorba despre siguranța copilului”, a mărturisit vedeta.

În ceea ce privește modul în care Zenaida percepe atenția din jurul mamei sale, fetița pare să fie obișnuită cu prezența acesteia pe ecrane sau pe panourile publicitare, chiar dacă la această vârstă nu înțelege pe deplin mecanismele notorietății.

„Zeny se bucură că mă vede la televizor sau în campanii publicitare, bannere outdoor, spoturi TV. Cred că e cumva obișnuită cu asta, dar încă nu își dă seama în totalitate ce presupune”, a adăugat Adelina Pestrițu.

Foto – Facebook

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