Cine este Valentina Aldea, senatoarea care a izbucnit în râs la microfon când a anunțat că trece la PSD

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Un moment neobișnuit a avut loc în plenul Senatului, unde Valentina Aldea, senatoare de București, a devenit virală după ce a fost copleșită de râs chiar la tribuna oficială. Scena i-a amuzat pe colegii din sală, care au încurajat-o cu aplauze să ducă anunțul până la capăt.

Valentin Aldea a izbucnit în râs când a anunțat că trece la PSD

Totul s-a petrecut când senatoarea a vrut să transmită oficial că se alătură grupului PSD. Vizibil emoționată, Valentina Aldea a apucat să spună doar câteva cuvinte înainte ca râsul să pună stăpânire pe discurs: „Stimați colegi, astăzi vă anunț că mă voi transfera la…”. În acel moment s-a blocat și a început să râdă, moment în care din sală s-au auzit voci de încurajare: „Curaj, doamnă, curaj!”.

După câteva secunde, parlamentara a reușit să se adune și a terminat fraza: „Stimați colegi, începând de astăzi, mă voi afilia grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc”.

Valentina Aldea nu a făcut singură acest pas. Alături de ea, alți patru parlamentari au anunțat că intră în grupul social-democraților. Este vorba despre Liviu Sorin Robe și Robert Daniel Ghiță (intrați în Parlament tot pe listele POT), dar și despre Ionel Carp și Cristian Bem (aleși inițial pe listele S.O.S. România). Înainte de această decizie, toți cinci activau ca senatori neafiliați.

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Cine este Valentina Aldea

În vârstă de 38 de ani, Valentina Aldea a fost aleasă senatoare în decembrie 2024, pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT). Despre cariera ei profesională există foarte puține date publice. Pe site-ul oficial al Senatului nu este publicat niciun CV al acesteia. Pe Wikipedia apare mențiunea că ar fi lucrat ca infirmieră, însă informația nu este susținută de documente oficiale. În activitatea de la Senat, ea face parte din Comisia pentru cercetarea abuzurilor și combaterea corupției și din Comisia specială pentru combaterea traficului de persoane.

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Numele senatoarei a mai ajuns pe prima pagină a ziarelor și în toamna anului 2025, în urma unui eveniment violent. Pe 20 noiembrie 2025, Valentina Aldea a fost atacată în parcarea unui complex rezidențial din Capitală de o femeie care a lovit-o cu pumnul și cu o rangă și i-a vandalizat mașina. În urma loviturilor, senatoarea a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar agresoarea a fost trimisă în judecată.

La acea vreme, senatoarea a explicat public că nu o cunoștea pe agresoare: „Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic”.

Valentina Aldea a mers la poliție, a depus plângere penală și a scos certificat de la Medicină Legală, cerând autorităților să trateze cu seriozitate cazurile de agresiune pe stradă.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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