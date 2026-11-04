Cristina Demetrescu, avertisment pentru 3 zodii! Urmează o perioadă periculoasă pentru bani: datorii, pierderi și cheltuieli neașteptate

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Traversăm o perioadă rară în acest an, în care planetele au rămas pe aceleași poziții timp de două săptămâni, avertizează astrologul Cristina Demetrescu. Explicația din spatele acestei aparente liniști este formarea unei cruci fixe pe zodiac, o configurație astrologică care poate aduce urmări greu de prevăzut.

Cristina Demetrescu, avertisment pentru 3 zodii

De multe ori, când pare că nu se întâmplă nimic, suntem de fapt în fața liniștii dinaintea furtunii. Oamenii au tendința de a forța lucrurile și de a trage de limite la nesfârșit, însă acum elasticul este întins la maximum. Cristina Demetrescu subliniază că este un moment în care orice pas trebuie gândit de două ori înainte de a acționa.

Efectele se simt cel mai clar în plan financiar. Se pune problema modului în care ne gestionăm banii, cât valorează munca noastră și ce impact au cheltuielile pe termen lung. Pentru săptămâna 2–8 noiembrie 2026, trei semne zodiacale au de luat hotărâri importante legate de buget, investiții și datorii.

Capricorn

Capricornii primesc un semnal clar legat de datorii și cheltuieli. Nativii trebuie să-și pună actele și banii în ordine, să-și achite restanțele și să privească plata taxelor și a impozitelor ca pe o obligație firească, nu ca pe o pierdere. Cristina Demetrescu le recomandă să nu lase problemele să se adune. În plus, aceștia ar trebui să verifice dacă proprietățile sau bunurile pe care le dețin le aduc vreun beneficiu sau doar le golesc buzunarele. În unele cazuri, vânzarea unui bun care cere reparații și cheltuieli continue poate fi cea mai înțeleaptă mișcare.

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Rac

Pentru Raci, miza este corectitudinea veniturilor și a valorii muncii. Avertismentul îi vizează atât pe antreprenori, cât și pe angajați. Racii riscă să piardă bani dacă își evaluează greșit efortul: fie cer prea puțin pentru serviciile lor, fie se supraestimează și au pretenții nerealiste. Generozitatea și ajutorul oferit altora sunt de apreciat, dar nu trebuie să ducă la sacrificarea propriei siguranțe financiare. Cei din această zodie trebuie să găsească măsura corectă între efort, responsabilitate și plata pe care o merită.

Gemeni

Gemenii au în față o cheltuială importantă, cel mai probabil legată de mașină. Cei care se gândesc să facă o achiziție trebuie să pună bine pe hârtie toate calculele: prețul noului vehicul comparat cu banii înghițiți de reparațiile mașinii actuale. Dacă autoturismul vechi se strică des și costă prea mult să fie ținut pe drum, o înlocuire poate aduce mai multă stabilitate. Cu toate acestea, Gemenii sunt sfătuiți să nu acționeze din impuls și să cumpere doar ceea ce își permit cu adevărat, fără să-și destabilizeze bugetul pe termen lung.

Foto: Captură YouTube

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