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Previziunile astrologului Camelia Pătrășcanu pentru începutul anului 2027. Ce zodie trage lozul norocos

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Oana Savin
.  Actualizat 28.10.2026, 16:25
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Până în primăvara anului 2028, Axa Destinului produce transformări radicale pe cerul astrologic, însă zorii anului 2027 marchează un apogeu absolut al norocului pentru o zodie anume. Astrologul Camelia Pătrășcanu dezvăluie de ce această zodie este favorita cerului, având promisiunea marii împliniri sufletești și a unor răsplăți karmice uriașe, dar și ce provocări de neocolit le așteaptă pe celelalte 11 semne în carieră, relații și sănătate.

Camelia Pătrășcanu, previziuni pentru începutul anului 2027

O nouă mișcare astrală de proporții rescrie legile destinului până în primăvara anului 2028. Astrologul Camelia Pătrășcanu explică tensiunea majoră dintre „Eu” și „Noi”, dezvăluind care este semnul zodiacal plasat sub semnul marelui noroc karmic, dar și provocările directe cu care se vor confrunta toți ceilalți nativi în carieră, relații și sănătate.

Vărsătorul, zodia binecuvântată cu marele noroc karmic al etapei

Dintre toate cele 12 semne, Vărsătorul este favoritul absolut al acestei perioade cosmice. Cu Nodul Nord (Destinul) instalat chiar în semnul său din august 2026 până în martie 2028, acest nativ iese din umbră și primește oportunitatea unică de a-și rescrie complet viața.

Tranzitul funcționează ca o veritabilă răsplată a universului, în special pe plan sentimental. Vărsătorii singuri care au refuzat compromisurile ieftine și au știut să aștepte primesc acum șansa de a întâlni „marea compatibilitate”, o conexiune rară, de la suflet la suflet și conștiință la conștiință.

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Chiar dacă toamna și iarna lui 2026 vin cu o tentă de revoltă sau tendința de a se izola, Saturn le veghează drumul, transformând această etapă într-o renaștere personală spectaculoasă și o descătușare a potențialului individual.

Schimbarea cosmică: Axa Vărsător – Leu (2026 – 2028)

Această reconfigurare astrală mută dinamica destinului între două forțe esențiale: „Eu” și „Noi”. În timp ce Nodul Nord în Vărsător cere implicare colectivă, viziune de viitor și solidaritate (accentuate dramatic în toamna lui 2027 de întâlnirea cu Pluto), Nodul Sud în Leu ne atenționează să nu ne pierdem identitatea în mase. Cheia este să facem parte din marile acțiuni ale vremurilor fără a deveni victime, menținându-ne mereu capul deasupra valului.

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Berbec

Potrivit Cameliei Pătrășcanu, pentru Berbeci se activează axa inimii și a creativității pure. Nativii nu mai acceptă să facă nimic împotriva propriului crez, continuând drumul deschis de influențele lui Saturn și Neptun. Pentru unii, perioada trezește dorința profundă de a aduce pe lume un copil sau de a repara din temelii legătura cu copiii existenți. Cei mai maturi revin la talente și pasiuni uitate din tinerețe, învățând să trăiască liber și asumat.

Taur

Apar tensiuni considerabile legate de autoritate, reguli și conformism. Fie că este vorba despre propriul statut la serviciu sau de constrângerile impuse de șefi, Taurilor le este dificil să-și impună soluțiile nestingheriți. Contextul exterior nu susține acțiunile de forță; secretul depășirii blocajelor constă în discreție, diplomație și răbdarea de a aștepta momentul prielnic.

Gemeni

Se declanșează o amplă curățenie mentală. Gemenii pun sub lupă dogmele, sfaturile mentorilor sau ideile preluate de-a gata, păstrând doar ce trece proba realității. Mulți simt nevoia unei evadări fizice, fiind atrași de meleaguri străine, călătorii inițiatice sau studii extinse, menite să le reconstruiască harta interioară a valorilor, conform Cameliei Pătrășcanu.

Rac

Pragmatismul trece pe primul loc. Chiar dacă sunt ghidați de trăiri interioare, Racii calculează acum matematic fiecare pas: „Cât investesc și cât câștig?”. Acest filtru eficient le aduce randament maxim în afaceri și proiecte profesionale. Pe de altă parte, sunt somați să-și gestioneze atent resursele de sănătate și să renunțe la eforturile inutile care le consumă vitalitatea.

Leu

Cu Nodul Sud chiar în semnul lor, Leii sunt împinși spre o autoanaliză severă a relațiilor. Trebuie să învețe din greșelile trecutului și să renunțe la vanitate. Deși prezența lui Jupiter le insuflă mult aplomb până în vara lui 2027, marea provocare karmică este să nu-i eclipseze pe ceilalți și să înțeleagă că orice parteneriat autentic cere reciprocitate și ascultare, spune astrologul.

Fecioară

Se anunță transformări benefice pe plan profesional, de la schimbarea sarcinilor până la o reconversie totală de carieră. Pentru a fructifica însă acest potențial, Fecioarele trebuie să aibă curajul de a recunoaște drumurile înfundate. Este obligatoriu să abandoneze proiectele vechi, începute cu mari speranțe, dar care s-au dovedit a fi doar pierderi constante de timp, bani și energie.

Balanță

Balanțele sunt îndemnate să facă loc bucuriei, jocului și relațiilor de prietenie clădite pe afinități reale, afirmă Camelia Pătrășcanu. Este un moment excelent pentru relaxare, hobby-uri și activități de suflet inspirate de cei dragi, de partener sau de copii. Ieșirile în comunitate și acțiunile de grup sunt constructive doar atâta timp cât nu presupun forțări, compromisuri sau urmarea oarbă a unor lideri.

Scorpion

Obiectivul principal devine consolidarea statutului și a bunăstării materiale, fără goana după faime iluzorii. Învățând din momentele în care au pierdut controlul bazându-se pe alții, Scorpionii mizează acum doar pe forțele proprii și pe anticipație. Reușitele mari vin la pachet cu tranzacții imobiliare avantajoase, dar cer și multă diplomație, toleranță și răbdare în colaborări.

Săgetător

Axa stimulează cunoașterea și comunicarea. Conform astrologului Camelia Pătrășcanu, Săgetătorii devin fie profesori geniali, capabili să-și perfecționeze metodele de predare prin cărți, conferințe sau consiliere, fie ucenici dornici să învețe domenii noi. În plus, spiritul lor de investigație îi ajută să descurce cu o abilitate surprinzătoare cele mai complicate hățișuri juridice sau birocratice.

Capricorn

Dexteritatea practică se transformă în instrument terapeutic și sursă concretă de bani. Fie că meșteresc ceva cu propriile mâini pentru a se deconecta de stres, fie că devin experți în tehnologii inovatoare la locul de muncă, spiritul lor aplicat îi scoate în evidență. Această dibăcie rară le va atrage oportunități financiare de nerefuzat.

Pești

Lecția perioadei este detașarea lucidă, indispensabilă pentru a proteja sănătatea în raport cu munca. Punctul de karmă din zona sacrificiului îi avertizează că suprasolicitarea are ecou biologic direct; este momentul să refuze ritmurile toxice și echipele nepotrivite. Totodată, Peștii primesc semnalul ferm de a pune punct unui ciclu lung de viață, acceptând că marile capitole vechi trebuie închise definitiv pentru a face loc noului, subliniază Camelia Pătrășcanu.

Sursă foto: Captură video

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