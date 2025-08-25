  MENIU  
Home > Astro Fun > Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă
Oana Savin
.

Toamna 2025 aduce o energie aparte: zile mai scurte, lumina filtrată prin frunzele arămii, dar și presiunea începutului de final de an. Este sezonul care ne îndeamnă la introspecție, dar și unul care poate aduce stres dacă nu învățăm să-l gestionăm corect. Fiecare zodie resimte această perioadă în felul ei și are nevoie de propriile ritualuri pentru a-și păstra echilibrul.

Cum evită zodiile stresul

Stresul este omniprezent în societatea modernă, dar modul în care îl resimțim și îl gestionăm depinde mult de personalitatea noastră. Astrologia sugerează că zodia poate influența nu doar temperamentul, ci și metodele ideale pentru relaxare. Iată cum poate fiecare semn zodiacal să țină stresul la distanță.

Berbec

Pentru Berbeci, toamna înseamnă încetinirea ritmului, iar această schimbare nu este deloc pe placul lor. Energia lor, obișnuită cu acțiunea rapidă și deciziile spontane, se lovește de monotonia sezonului, ceea ce poate duce la frustrare și stres. Soluția ideală? Să-și păstreze spiritul activ prin sporturi intense sau drumeții montane, unde culorile toamnei se îmbină perfect cu dorința lor de mișcare. Dacă simți că tensiunea crește, ia-ți câteva secunde pentru a respira adânc înainte de a reacționa impulsiv – aceste mici pauze vor face minuni.

Taur

Taurii sunt iubitorii stabili ai zodiacului, iar toamna le pune răbdarea la încercare prin schimbări bruște sau planuri date peste cap. De aceea, pentru ei, sezonul devine mai armonios atunci când își creează un colț de confort: seri lungi cu lumânări parfumate, mâncare gătită lent și muzică relaxantă.

Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Recomandarea zilei

O plimbare printre frunzele aurii sau o excursie scurtă în natură poate deveni un ritual săptămânal care îi reîncarcă. Pentru Taur, conectarea la simțuri este cheia unei toamne fără stres.

Citește și: Zodiile care termină luna în lacrimi. Veștile rele se țin lanț pentru ele în ultimele zile din august

Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Recomandarea zilei

Citește și: Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!

Gemeni

Pentru Gemeni, agitația începutului de toamnă, cu agenda încărcată și presiunea noilor proiecte, poate fi copleșitoare. Mintea lor, mereu activă, ajunge să fie asaltată de informații, iar stresul se acumulează rapid. Ce funcționează? Un detox digital în weekend, completat de un jurnal în care să-și aștearnă ideile și planurile. În plus, o escapadă spontană într-un oraș apropiat, chiar și pentru o zi, poate aduce resetarea mentală de care au nevoie.

Rac

Pentru Rac, toamna are un aer nostalgic care, combinat cu grijile pentru cei dragi, poate crea un cocktail emoțional greu de gestionat. Acești nativi trebuie să-și protejeze spațiul personal mai mult ca oricând. Creează-ți acasă un colț cozy cu pături moi, ceaiuri calde și lumină blândă – un refugiu unde să-ți regăsești liniștea. Învață să spui „nu” solicitărilor care îți consumă energia și concentrează-te pe propria stare de bine.

Leu

Pentru Lei, toamna poate fi un sezon provocator, mai ales când evenimentele sociale se răresc, iar zilele devin mai mohorâte. Lipsa atenției și a validării îi face să se simtă lipsiți de energie. Remediul? Activitățile creative care îi pun în centrul atenției propriei vieți – fie că e vorba de pictură, gătit sofisticat sau dans. O ieșire la soare în zilele senine sau o escapadă de weekend le poate reda optimismul caracteristic.

Citește și: Cum suportă zodiile despărțirea. Berbecul urlă, Racul plânge, iar Scorpionul se răzbună

Citește și: Zodii care se despart de parteneri în august. Trec printr-o criză sentimentală cumplită!

Fecioară

Fecioarele trăiesc toamna într-un ritm alert, cu liste de sarcini care par interminabile și cu presiunea de a încheia anul „perfect”. Această tendință spre perfecționism le consumă energia și le face vulnerabile la stres. Cum pot contracara? Prin introducerea unor rutine relaxante: yoga, meditație sau pur și simplu momente de respiro cu o carte bună și un ceai. Acceptă că nu totul trebuie să fie impecabil – această lecție este, de fapt, eliberarea ta.

Balanță

Balanțele iubesc armonia, dar toamna le pune la încercare echilibrul. Schimbările din jur, fie în plan personal, fie profesional, le fac să se simtă tensionate. Pentru a recăpăta liniștea, trebuie să-și rezerve momente doar pentru ele: plimbări prin parcuri colorate, seri cu muzică delicată sau seri de introspecție cu un jurnal frumos ilustrat. Relațiile cu oamenii dragi sunt un alt izvor de energie, dar doar dacă nu vin la pachet cu obligații.

Scorpion

Scorpionii intră în sezonul lor toamna, ceea ce înseamnă intensitate emoțională maximă. Își analizează viața, își pun întrebări existențiale și riscă să devină copleșiți. Pentru ei, activitățile care eliberează energia sunt vitale: înotul, kickboxingul sau chiar dansul pot fi terapii perfecte. În paralel, scrierea într-un jurnal îi ajută să-și clarifice gândurile și să transforme tensiunea în introspecție productivă.

Săgetător

Săgetătorii resimt rutina de toamnă ca pe o piedică în calea libertății lor naturale. Se simt blocați între birou și obligații, iar asta le crește nivelul de stres. Cum ies din impas? Cu planuri de aventură, chiar dacă sunt scurte: excursii de weekend, drumeții sau cursuri interesante care le hrănesc curiozitatea. Doar așa toamna devine un sezon al inspirației, nu al constrângerii.

Capricorn

Pentru Capricorni, toamna înseamnă o avalanșă de proiecte, deadline-uri și responsabilități. Perfecționiști și muncitori, riscă să intre în burnout înainte de sărbători. Soluția este să programeze odihna la fel cum programează ședințele. Seara, înlocuiește e-mailurile cu o carte inspirantă și un ceai aromat. Învață să delegi și să accepți că uneori „bine” este suficient.

Vărsător

Pentru Vărsători, toamna aduce o senzație de limitare, iar rutina devine o sursă de frustrare. Cheia relaxării stă în proiectele creative sau în activitățile sociale care le pun mintea la lucru. Participarea la cursuri noi, explorarea unor hobby-uri inovatoare sau implicarea în cauze comunitare le dau sentimentul de libertate atât de necesar.

Pești

Peștii simt toamna mai intens decât alte zodii. Energia lor scade, iar sensibilitatea la mediul înconjurător se amplifică. Pentru a evita stresul, au nevoie de un spațiu calm, cu muzică liniștitoare, lumini calde și activități artistice. O plimbare pe malul unui lac sau câteva minute de meditație pot face diferența între agitație și echilibru.

Sursă foto: Shutterstock

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ella Vișan de la Insula iubirii a răbufnit, după ce imaginile intime cu ispita Teo au fost făcute publice. Ce spune în apărarea ei: „Jumătate dintre voi ați fost aduși de barză”
Ella Vișan de la Insula iubirii a răbufnit, după ce imaginile intime cu ispita Teo au fost făcute publice. Ce spune în apărarea ei: „Jumătate dintre voi ați fost aduși de barză”
Fanatik
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
GSP.ro
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
Click.ro
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
TV Mania
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Citește și...
Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Imagini oribile din timpul accidentului în care a mai murit un fotbalist. Video
Noi detalii teribile ies la iveală despre accidentul din Masivul Iezer. Ce s-a întâmplat de fapt cu mașina înainte să cadă în prăpastie. Detalii tulburătoare
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Fost candidat la prezidențiale, acuzat că a încercat să racoleze un minor 
Horoscop 26 august 2025. O zodie se luptă să iasă la liman. Apar obstacole pe plan profesional și personal
Horoscop 25 august 2025. Venus intră în zodia Leu. Probleme în dragoste pentru o zodie. Gelozia îi macină relația
Horoscop 24 august 2025. O zodie primește lovitura vieții. Este trădată de persoana în care avea cea mai mare încredere
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Anunţul făcut de familia Măruţă după scandalul de hărţuire

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ella Vișan de la Insula Iubirii rupe tăcerea după scenele intime cu Teo din baie: „Am zis că nu vorbesc până la finalul emisiunii, dar e prea mult”
Ella Vișan de la Insula Iubirii rupe tăcerea după scenele intime cu Teo din baie: „Am zis că nu vorbesc până la finalul emisiunii, dar e prea mult”
Gabriel Botez de la „Mireasa”, scandal cu fosta soție. Bărbatul vrea să o decadă din drepturile părintești
Gabriel Botez de la „Mireasa”, scandal cu fosta soție. Bărbatul vrea să o decadă din drepturile părintești
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Maria Avram și Oana Monea, “păruială” la Insula Iubirii. Adevărul despre confruntarea lor. Oana Monea, sărut pasional cu Marius Avram, pe plajă
Maria Avram și Oana Monea, “păruială” la Insula Iubirii. Adevărul despre confruntarea lor. Oana Monea, sărut pasional cu Marius Avram, pe plajă
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Elle
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor după ce și-a oficializat relația cu noul partener. Ce acuzații îi aduc fanii artistului: „Sunt declarații mincinoase...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor după ce și-a oficializat relația cu noul partener. Ce acuzații îi aduc fanii artistului: „Sunt declarații mincinoase...”
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 18 ani de relație cu Vlad Huidu. Artista a dezvăluit o imagine de colecție: „Mă enervezi la culme când…”
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 18 ani de relație cu Vlad Huidu. Artista a dezvăluit o imagine de colecție: „Mă enervezi la culme când…”
DailyBusiness.ro
Andra, dezvăluiri despre relația specială pe care o are cu fiica ei. Ritualul peste care Eva nu sare
Andra, dezvăluiri despre relația specială pe care o are cu fiica ei. Ritualul peste care Eva nu sare
România, la coada UE privind orele suplimentare la muncă. Doar 1,8% din angajați muncesc mai mult de 49 de ore săptămânal
România, la coada UE privind orele suplimentare la muncă. Doar 1,8% din angajați muncesc mai mult de 49 de ore săptămânal
A1.ro
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Gabriela Cristea, despre experiența din America: „Am stat cu mâna pe poșetă”
Gabriela Cristea, despre experiența din America: „Am stat cu mâna pe poșetă”
Adrian Daminescu, prezență emoționantă la Festivalul Mamaia 2025, după lupta cu cancerul. Artistul a câștigat Trofeul la secțiunea Creație
Adrian Daminescu, prezență emoționantă la Festivalul Mamaia 2025, după lupta cu cancerul. Artistul a câștigat Trofeul la secțiunea Creație
Marius Avram ar fi venit în România după ispita Oana Monea, dar blondina i-a făcut vânt
Marius Avram ar fi venit în România după ispita Oana Monea, dar blondina i-a făcut vânt
Cât de mult se implică Radu Vâlcan în producția Insula Iubirii. Mulți cred că vine doar la bonfire: „Am de învățat, plec încărcat de acolo”
Cât de mult se implică Radu Vâlcan în producția Insula Iubirii. Mulți cred că vine doar la bonfire: „Am de învățat, plec încărcat de acolo”
Observator News
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
Libertatea pentru Femei
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Spitalul Județean Sibiu, investiție de peste 1 milion lei în modernizare, în prima jumătate a anului
Spitalul Județean Sibiu, investiție de peste 1 milion lei în modernizare, în prima jumătate a anului
Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Ana Aslan: Cât costă tratamentele și ce acoperă CNAS
Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Ana Aslan: Cât costă tratamentele și ce acoperă CNAS
Asigurările de sănătate gratuite, pierdute de mii de români din 1 septembrie. Ce recomandă CAS
Asigurările de sănătate gratuite, pierdute de mii de români din 1 septembrie. Ce recomandă CAS
Anunț pentru pacienții din România: Va fi achiziționat un angiograf pentru ca pacienții cu AVC
Anunț pentru pacienții din România: Va fi achiziționat un angiograf pentru ca pacienții cu AVC
TV Mania
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Dani Oțil, surprins de soția sa la 45 de ani! Mesajul Gabrielei Prisăcariu i-a adus lacrimi în ochi
Dani Oțil, surprins de soția sa la 45 de ani! Mesajul Gabrielei Prisăcariu i-a adus lacrimi în ochi
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
Cum să-ți controlezi tensiunea arterială natural, fără medicamente
Cum să-ți controlezi tensiunea arterială natural, fără medicamente
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton