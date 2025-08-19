Zodiile care termină luna în lacrimi. Veștile rele se țin lanț pentru ele în ultimele zile din august

Finalul lunii august vine cu o serie de provocări astrale care pun la încercare răbdarea și echilibrul emoțional al multor nativi.

Retrogradarea lui Mercur, începând cu 23 august, aduce haos în comunicare, întârzieri și neînțelegeri, iar Luna Plină din Pești, pe 30 august, amplifică sensibilitatea și scoate la suprafață emoții reprimate.

Cinci zodii vor simți din plin această furtună astrală, iar lacrimile nu vor întârzia să apară.

Berbec

Pentru Berbeci, finalul lunii vine cu frustrări legate de carieră și relații. Mercur retrograd le blochează inițiativele, iar impulsivitatea specifică zodiei le poate aduce conflicte neașteptate cu superiorii sau partenerii de viață. Se simt neînțeleși, iar dorința lor de a rezolva totul rapid se lovește de ziduri invizibile. În plus, Luna Plină le activează casa introspecției, ceea ce îi face să se simtă singuri, chiar și în mijlocul mulțimii. E o perioadă în care Berbecii trebuie să învețe să respire adânc și să nu reacționeze impulsiv.

Taur

Taurii, de obicei ancorați în stabilitate, vor simți că terenul le fuge de sub picioare. Problemele financiare se adună, iar tensiunile din familie devin tot mai greu de gestionat. Mercur retrograd le afectează casa comunicării, ceea ce înseamnă că orice discuție poate degenera într-un conflict. Luna Plină le aduce o stare de melancolie profundă, iar Taurii se pot simți copleșiți de responsabilități. Este o perioadă în care se întreabă dacă au făcut alegerile corecte și dacă pot continua în ritmul actual. Lacrimile vin dintr-un sentiment de neputință, dar și din dorința de a fi înțeleși.

Leu

După ce au fost în centrul atenției în prima parte a lunii, Leii simt acum o cădere bruscă de energie. Luna Plină le activează casa intimității și a vulnerabilității, iar acest lucru îi face să se confrunte cu propriile temeri. Relațiile personale pot trece prin momente de criză, iar Leii, care adoră să fie admirați, se simt respinși sau ignorați.

Mercur retrograd le afectează zona banilor și a valorilor personale, ceea ce poate aduce pierderi sau cheltuieli neprevăzute. Finalul lunii le cere să renunțe la orgoliu și să accepte că nu pot controla totul.

Citeşte şi: Cum suportă zodiile despărțirea. Berbecul urlă, Racul plânge, iar Scorpionul se răzbună

Citeşte şi: 6 zodii care fac bani cu nemiluita în a doua parte a verii. Ele dau lovitura financiară în perioada următoare!

Citeşte şi: 5 zodii care își vor găsi marea dragoste în august. Le așteaptă surprize uriașe pe plan amoros!

Scorpion

Pentru Scorpioni, finalul lunii august vine cu revelații dureroase. Secrete ies la iveală, iar trădările neașteptate îi pot destabiliza emoțional. Luna Plină le activează casa iubirii și a creativității, dar în loc de inspirație, primesc confuzie și dezamăgire.

Mercur retrograd le afectează zona prietenilor și a planurilor de viitor, ceea ce înseamnă că pot apărea rupturi în relațiile apropiate. Scorpionii, deși puternici, se simt vulnerabili și au nevoie de timp pentru a procesa tot ce se întâmplă. Lacrimile lor nu sunt publice, dar dorința de izolare devine tot mai evidentă.

Pești

Peștii sunt gazdele Lunii Pline din 30 august, iar acest lucru le amplifică sensibilitatea până la extrem. Confuzia adusă de Mercur retrograd le afectează capacitatea de a lua decizii clare, iar emoțiile devin copleșitoare. Se simt pierduți, neînțeleși și epuizați. Relațiile personale sunt tensionate, iar Peștii au tendința de a se retrage în lumea lor interioară, unde totul pare mai sigur.

Este o perioadă în care se pot simți copleșiți de responsabilități și de așteptările celor din jur. Lacrimile vin dintr-un amestec de oboseală, dorință de evadare și nevoia de reconectare cu sinele.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News