Sorin Grindeanu, atac la adresa Dianei Buzoianu, după neregulile descoperite de ministra Mediului la ANM: „Face pe polițista, caută sutiene și lenjerie”

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Sorin Grindeanu a lansat un atac la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu, după ce aceasta a anunțat că a descoperit că s-au făcut cheltuieli de milioane de lei la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pe piese de lenjerie, încălțăminte, îmbrăcăminte și cosmetice.

Sorin Grindeanu, atac la adresa Dianei Buzoianu

Pe 10 octombrie, Diana Buzoianu a prezentat mai multe cheltuieli ce au fost descoperite de Corpul de Control al Ministerului Mediului, după verificările realizate la ANM. Ministra a precizat că au fost folosite 5 carduri oficiale pentru achiziționarea mai multor produse, printre care parfumuri, produse de machiaj și poșete, dar și piese vestimentare.

„Doamna asta face pe poliţista în Ministerul Mediului, caută sutiene şi lenjerie”, a spus Sorin Grindeanu la România TV.

„Ăştia de la USR trebuie să plece acasă. Nu fac decât rău”, a mai spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu nu s-a oprit aici, subliniind că pe el nu îl interesează astfel de lucruri.

„Am văzut şi cum fac poliţie, caută pe la ANM sutiene. Dau un exemplu. Nu spun, cine încalcă legea, pe mine nu mă interesează lucrurile astea, a încălcat legea, să plătească. La Mediu sau oriunde au mers domnii ăştia sau doamnele de la USR au impresia că, în momentul în care se duc într-un post de ministru, sunt un fel de detectivi. Ei trebuie să găsească ceva”, a mai spus social-democratul.

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Liderul PSD o acuză pe ministra Mediului că nu își îndeplinește obligațiile

Potrivit lui Sorin Grindeanu, Diana Buzoianu nu ar trebui să caute nereguli în interiorul instituțiilor, ci să se concentreze asupra administrării domeniului și să elaboreze politici publice.

„Foarte bine, dar să ştiţi că există în fiecare minister câte un corp de control. Tu trebuie să faci altceva, să administrezi acel domeniu, să faci politici publice în acel domeniu, să încerci să aduci bunăstare românilor din perspectiva acelui domeniu”, a declarat președintele PSD.

De asemenea, Sorin Grindeanu a criticat felul în care sunt folosite fondurile europene obținute prin programul SAFE, în ceea ce privește vânzarea Șantierului Naval Mangalia.

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„Noi luăm niște bani împrumut prin SAFE, contractăm acei bani cu dobândă, e adevărat, o dobândă preferențială. Facem contracte pe banii luați cu împrumut cu o anumită companie, acea companie cumpără din banii ăia și un șantier, ca să facă niște fregate pe care ni le vând nouă. Incredibil”, a declarat Grindeanu, criticând totodată faptul că reprezentanți ai USR și-ar fi asumat meritele pentru această operațiune.

Liderul PSD nu s-a oprit aici și a pus accent și pe situația autostrăzii Sibiu-Pitești. Acesta a acuzat întârzieri în emiterea avizului de mediu revizuit pentru tronsonul Boița-Cornetu, de pe Valea Oltului.

„Știu că din 14 august, cererea pentru revizuirea acordului de mediu e depusă și e nesemnată și se lucrează pe 45% din tronson, ceea ce nu e un lucru ok”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Sursă foto: Hepta

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