Andreea Tonciu, detalii sincere despre viața de familie: „Să știi că eu sunt mai autoritară!” Cum își împarte treburile cu soțul și de la ce apar certurile

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După ce a renunțat la aparițiile constante pe micul ecran, Andreea Tonciu și-a schimbat radical prioritățile. De când a născut-o pe fiica ei, Rebeca, în 2016, fosta asistentă TV s-a concentrat aproape în totalitate pe familie și pe creșterea fetiței.

„Programul meu constă în programul copilului”

Într-un interviu acordat recent, vedeta a povestit cum arată o zi obișnuită din viața ei și cât de mult s-a schimbat față de perioada în care era nelipsită din lumina reflectoarelor:

„Dacă zic cum sunt, cred că ai rămâne mască și tu, nu mă recunoști, adică nimeni nu s-a aștepta în lumea asta ca eu să fiu o mamă atât de devotată și atât de grijulie. Programul meu constă în programul copilului. Adică eu totul fac pentru Reby, să nu-i lipsească nimic din frigider, să aibă mâncarea pe care ea o poftește, să aibă curățenia pe care ea o dorește, adică eu zilnic fac chestia asta. O duc la școală, o iau de la școală, până ajunge acasă pregătesc casa, adică fac curățenia, îi pregătesc camera, îi pregătesc mâncarea. (…)”, a mărturisit Andreea Tonciu pentru Spynews.

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Când vine vorba de educația fiicei lor, Andreea și soțul ei, Daniel Niculescu, abordează lucrurile din unghiuri diferite:

„Să știi că eu sunt mai autoritară, soțul meu este cum să zice pe românește, mână largă, dacă nu-mi dă mami, îmi dă tati, dacă nu face mami, face tati și tot așa. Trebuia unul dintre noi să fie mai așa.”

De la ce pornesc certurile între Andreea și soțul ei

Chiar dacă soțul ei muncește mult și este plecat mare parte din zi, cei doi colaborează strâns pentru a se ocupa de casă și de copil:

„Câteodată mai există divergențe ca în orice familie. El e mai mult plecat, are treabă, mai mult timp îmi petrec eu cu Reby, adică în educația ei și în tot ceea ce fac. El vine seara, stă cu ea, când nu pot eu s-o iau de la școală, o ia el, adică ne înțelegem reciproc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am un copil chiar foarte bun, nimeni nu s-ar aștepta să am un copil atât de bun, adică crede-mă, adică nu că e copilul meu, oriunde ies cu ea, că o iau peste tot cu mine în țări străine, peste tot unde mă duc, toată lumea, vai, ce copil deștept și ce, ce educată poate să fie!”

În plus, Andreea Tonciu a ținut să lămurească și discuțiile apărute din când în când despre o eventuală despărțire, arătând că mariajul lor este stabil:

„Că mai avem și noi viața noastră personală, asta e partea a doua, dar trebuie întâi copilul pe primul loc. Am timp să-mi petrec cu el (n.r. cu soțul). Suntem un cuplu de peste 12 ani de zile, la noi nu s-a pus vreodată problema de vreun divorț sau de vreo despărțire mare. Ne mai certăm ca în orice cuplu, nu poți să zic că «Mamă, eu nu mă cert», dar ne certăm din lucruri banale: «De ce ai lăsat aia acolo? De ce ai făcut aia acolo? De ce….»”, a încheiat vedeta.

Foto – Facebook

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