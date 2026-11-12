Claudia Pătrășcanu, la casa lui Gabi Bădălău, să-și vadă fiul cel mic! „Tatăl a fost anunțat, a început să-mi adreseze injurii!” Reacția neașteptată a lui Nicolas când artista a intrat în casă

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Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău sunt din nou protagoniștii unui conflict aprins, de data aceasta în Bolintin-Vale, chiar în fața reședinței familiei afaceristului. Miercuri seară, artista a bătut drumul de la Constanța pentru a-și strânge în brațe fiul cel mic, pe Nicolas, însă demersul ei s-a transformat rapid într-o dispută publică cu acuzații de alienare parentală, intervenția poliției și un refuz categoric din partea copilului.

Acuzații de alienare parentală și injurii la terenul de fotbal

Deși cei doi foști soți au o istorie lungă de neînțelegeri legate de creșterea copiilor, tensiunile au atins un nou prag miercuri seară. Înainte de a ajunge la locuința familiei Bădălău, Claudia Pătrășcanu a încercat să se întâlnească cu Nicolas la academia de fotbal unde băiatul avea antrenament. Planul i-a fost însă dejucat, iar artista a decis să își strige revolta pe rețelele de socializare, direct din fața porții fostului soț.

„Este ora 20:35, am venit de la Constanța să-mi strâng copilul în brațe și să stau cu el câteva clipe. L-am văzut la antrenament, unde copilul a fost adus de către unchi, lăsat acolo, iar în momentul în care mi-am făcut apariția, tatăl a fost anunțat, a început să-mi adreseze injurii precum ‘Luați-o pe cioara asta de aici’.

Le-am spus că îmi este dor de copil, că vreau să mai stau cu el, dar tatăl îi spunea ‘hai acasă, mâine ai petrecere’. Vreau să-mi văd copilul, sunt la poarta familiei Bădălău, care mi-a alienat copilul și mi-l ține ostatic, departe de mine și de fratele lui, care îl așteaptă acasă”, a declarat Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Camere de filmat la poartă și un refuz categoric în interior

După ore bune de așteptare în stradă, timp în care familia Bădălău ar fi solicitat intervenția poliției pentru tulburarea liniștii publice, cântăreței i s-a permis accesul în locuință. Potrivit informațiilor relatate de reporterul Spynews TV Live, Horațiu Tudor, artista era însoțită de un cameraman și purta lavalieră în momentul în care a sunat insistent la poartă.

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Odată intrată în casă, încercarea Claudiei Pătrășcanu de a-l convinge pe Nicolas să plece cu ea la Constanța a eșuat. Băiatul nu a dorit să discute cu mama sa, invocând ora târzie și deranjul cauzat de aparițiile ei constante la televizor.

„Poate a fost în fața casei, dar acum este în casă. A primit-o în casă și Claudia Pătrășcanu vrea să vorbească cu cel mic, care refuză să vorbească cu doamna Pătrășcanu, pe motiv că este ora zece seara”, a relatat Horațiu Tudor. Jurnalistul a oferit detalii și despre desfășurătorul evenimentelor de dinaintea discuției: „Avea lavalieră la ea, era cu un cameraman care mi-a zis domnul Bădălău că îi filmează videoclipurile. A început să sune la poartă. Au anunțat poliția pentru tulburarea liniștii publice”.

Replica lui Gabi Bădălău: „Aș ruga-o din suflet să nu mai pună presiune pe el”

În fața valului de acuzații lansate de fosta parteneră, Gabi Bădălău a ieșit cu o reacție oficială pe rețelele de socializare, susținând că nu el este cel care blochează legătura dintre mamă și fiu, ci însăși voința copilului. Afaceristul a punctat că suferă văzându-și băiatul prins în acest război și i-a cerut solistei să îi respecte decizia.

„Copilul și-a exprimat din nou refuzul și i-a explicat motivele sale. Ca tată, nu mă bucur de această situație. Mă doare să văd că propriul meu copil trece prin asemenea momente. Aș ruga-o din suflet pe Claudia să încerce să-l înțeleagă pe Nicolas, să-l asculte cu adevărat și, mai presus de toate, să nu mai pună presiune pe el”, a transmis Gabi Bădălău pe Instagram.

Foto – Facebook / Instagram

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