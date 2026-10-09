Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu. Decizia luată de judecători

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Pe 6 octombrie, chiar de ziua Claudiei Pătrășcanu, Tribunalul București a decis în favoarea ei, în procesul cu Bianca Drăgușanu. Decizia Tribunalului București o obligă pe vedetă să șteargă pozele copiilor artistei din mediul online și să achite cheltuieli de judecată.

Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu

Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu continuă să atragă atenția publicului prin disputa lor intensă. Într-o decizie pronunțată pe 6 octombrie, ziua de naștere a Claudiei Pătrășcanu, magistrații Tribunalului București au dat câștig de cauză parțial cântăreței, obligând-o pe Bianca Drăgușanu să șteargă toate fotografiile și videoclipurile cu copiii minori ai Claudiei de pe rețelele de socializare.

Conform informațiilor obținute de Spynews, conflictul dintre cele două foste partenere ale lui Gabi Bădălău a atins un punct culminant la tribunal, după ce Claudia Pătrășcanu a inițiat procesul cu scopul de a-și proteja copiii.

Artista a solicitat ca imaginile postate de Bianca Drăgușanu cu aceștia să fie eliminate, susținând că distribuirea lor pe platformele online ar putea avea efecte negative asupra celor mici.

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Câți bani trebuie să plătească vedeta

Decizia instanței a fost clară: „Admite, în parte, cererea, astfel cum a fost formulată. Obligă pârâta să șteargă toate pozele/videoclipurile postate pe toate conturile sale de socializare, cu copii minori ai reclamantei. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. Obligă pârâta la cheltuieli de judecată parțiale față de reclamantă, 2.000 lei, onorariu avocat și 20 lei, taxă de timbru”.

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Pe lângă eliminarea conținutului, Bianca Drăgușanu a fost obligată să plătească și suma de 2.020 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu toate acestea, decizia judecătorilor nu este definitivă, iar blonda are la dispoziție 30 de zile pentru a face apel, în cazul în care consideră că i s-a făcut o nedreptate.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu

Sursă foto: Instagram

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