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Reacția jurnalistului Ovidiu Vanghele după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni: „Am o singură supărare”

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Președintele Nicușor Dan a transmis, în timpul conferinței de presă de marți seară că a decis să îi interzică lui Ovidiu Vangjele accesul la conferințele de la Palatul Cotroceni. La scurt timp după această hotărâre a șefului statului, jurnalistul a reacționat și a dezvăluit ce l-a deranjat cel mai tare.

Reacția lui Ovidiu Vanghele după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni

Într-o postare făcută pe rețelele sociale a doua zi după conferința de presă de la Palatul Cotroceni, Ovidiu Vanghele a dezvăluit ce l-a deranjat cel mai tare la declarația făcută de președintele Nicușor Dan. Jurnalistul a precizat că nu s-a supărat că nu va mai putea participa la conferințe, ci că nu l-a făcut pe șeful statului să răspundă la întrebarea pe care i-a pus-o.

Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la preşedinte la întrebarea mea, şi acest rezultat îmi poate fi imputat, întrucâtva, şi mie, că n-am avut prezenţa de spirit să insist politicos să-mi răspundă. În apărarea mea, am fost, recunosc, uimit de cuvintele preşedintelui, şi asta-mi reproşez, că trebuia să fiu mai bun de-atât”, a scris Vanghele pe Facebook.

Acesta a precizat și care a fost întrebarea adresată lui Nicușor Dan: „Vă prezint un fapt: doamna procuror general Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcţie în 8 aprilie, a votat, acum o lună – o lună şi jumătate, dânsa, în secţia pentru procurori a CSM din care face parte – e membru de drept acolo – împotriva propunerii ca această secţie să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru ca Inspecţia Judiciară să cerceteze o ingerinţă în actul de justiţie – o aparentă ingerinţă, până la o decizie definitivă – comisă chiar de dânsa. Deci dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Este acest lucru parte din reformarea justiţiei pe care o propuneaţi cetăţenilor români în campanie acum un an şi jumătate?”

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„Mi-aş dori să facem cumva să avem noi, cetăţenii, un răspuns la această întrebare. Cred că ne-ar ajuta să înţelegem mai mult”, a mai spus Ovidiu Vanghele în mediul online.

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Anunțul președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan l-a anunțat public pe Ovidiu Vanghele că nu mai are voie să participe la conferințele de presă organizate de Administrația Prezidențială la Palatul Cotroceni, pe toată durata mandatului său. Șeful statului spune că a luat această decizie după ce jurnalistul l-a jignit în nenumărate rânduri.

„În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să aşteptaţi până acum. În al doilea rând, faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat”, a precizat şeful statului, fără a răspunde la întrebarea lui Vanghele.

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Alianţa a Patra Putere, asociaţie a jurnaliştilor în care Ovidiu Vanghele este membru, a calificat decizia preşedintelui ca fiind ”inacceptabilă”.

De asemenea, mai mulți jurnaliști și persoane publice, printre care Cristian Tudor Popescu, Tudor Chirilă și Irina Păcurariu au reacționat dur după hotărârea lui Nicușor Dan.

Sursă foto: Captură video

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