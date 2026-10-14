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Lucian Piane, fost compozitor și jurat invitat al emisiunii „RuPaul’s Drag Race”, a încetat din viață la vârsta de 46 de ani în urma unui accident rutier. Tragicul eveniment s-a petrecut în dimineața zilei de luni, 12 octombrie, în orașul Glendale din California. Autoritățile din comitatul Los Angeles au stabilit că decesul a survenit în urma unui traumatism sever provocat de impactul cu un autovehicul în timp ce muzicianul se afla pe carosabil.

Accidentul care i-a adus moartea

Departamentul de Pompieri din Glendale a fost solicitat la fața locului în jurul orei locale 4:15 dimineața, în urma unui apel care anunța o coliziune între un vehicul și un pieton la intersecția dintre Strada San Fernando și Strada Harvard.

„Pompierii și paramedicii au acordat îngrijiri medicale de urgență unei persoane adulte la fața locului. În ciuda eforturilor de resuscitare, pacientul a fost declarat decedat la locul accidentului”, au comunicat reprezentanții poliției și salvatorilor, confirmând ulterior că victima a fost identificată ca fiind muzicianul Lucian Piane.

Cercetările preliminare ale poliției arată că șoferul vehiculului nu se afla sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise și nici nu a depășit limita legală de viteză.

Mesaje tulburătoare și reacții din partea celor dragi

În zilele premergătoare accidentului, artistul provocase îngrijorare în rândul comunității sale din mediul online, publicând materiale video în care părea că străbate străzile fără un adăpost stabil.

Jurnalistul Larry Flick, prieten apropiat al compozitorului, a transmis un mesaj plin de durere după aflarea veștii:

„Lucian a fost prietenul meu. Nu a fost întotdeauna ușor. Era un om frământat, complicat și plin de o furie pe care nu știa cum să o gestioneze. La fel ca mulți alții, am încercat să îl ajut până când a făcut acest lucru imposibil. Vinovăția pe care o simțim acum este reală. Modul în care a părăsit această lume a fost tragic și brutal, dar mă rog ca liniștea și pacea să îl aștepte de cealaltă parte.”

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De asemenea, apropiații și colaboratorii săi au adus un ultim omagiu public:

„Suntem devastați să aflăm despre trecerea în neființă a lui Lucian Piane. Lucian a lăsat în urmă o moștenire muzicală cu adevărat frumoasă. Fie ca suferințele lui să nu umbrească amintirea unui om bun, a unui prieten drag și a unui maestru muzician. Odihnește-te în pace, Lucian.”

Amprenta muzicală lăsată în industrie

Lucian Piane a devenit un nume de referință în muzica de televiziune datorită colaborării sale de lungă durată cu RuPaul. El a fost mintea creativă din spatele unora dintre cele mai de succes piese ale emisiunii, precum „Sissy That Walk”, „Cover Girl” și „Jealous of My Boogie”.

Pe lângă activitatea din televiziune, Piane a fost nominalizat la premiile Grammy pentru contribuția sa la coloana sonoră a filmului „Hairspray” și a lucrat la producții de anvergură precum „Echipa America” și Gala Premiilor Oscar.

Foto – Profimedia

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