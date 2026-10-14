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Valentin Luca și Roxana Gheorghian vor deveni părinți pentru prima oară. Anunțul făcut de finalistul de la „Românii au talent” și fosta prezentatoare TV

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Valentin Luca, triplu campion mondial la flair bartending și finalist al primului sezon al emisiunii „Românii au talent”, și soția sa, fosta prezentatoare TV Roxana Gheorghian, se pregătesc pentru cel mai important rol din viața lor.

La un an de la nunta lor cu tematică italiană, organizată la Corbeanca, cei doi au împărtășit cu publicul vestea că familia lor se va mări. Într-un mod extrem de original, folosindu-se de talentul care l-a făcut celebru pe Valentin, cuplul a dezvăluit și sexul viitorului lor bebeluș.

Anunț inedit pe rețelele sociale și un cocktail albastru special

Tranziția către noua etapă din viața de cuplu a fost celebrată prin intermediul unui videoclip publicat pe platforma Instagram. Valentin Luca și-a pus în valoare abilitățile de barman și a preparat un cocktail de culoare albastră, semnalând astfel că cei doi vor deveni părinții unui băiețel.

„Era ‘Mama și Tata’. Capitolul nostru preferat este pe cale să înceapă”, au transmis cei doi în mesajul emoționant care a însoțit clipul.

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Parteneri de viață și o echipă de succes în afaceri

Relația dintre cei doi s-a consolidat rapid, cei doi completându-se excelent nu doar pe plan personal, ci și profesional. Roxana Gheorghian, care a prezentat în trecut știrile sportive la Antena 1 și rubrica Meteo la Prima TV, s-a alăturat proiectelor de afaceri gestionate de soțul ei, preluând zona de organizare și finanțe.

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„Da, suntem o echipă și pe plan profesional. Acum sunt implicată alături de Valentin în business și mă bucur sincer că pot contribui activ la ceea ce construim împreună. Mă ocup de partea financiară, dar și de comunicare și dezvoltare. Valentin are o energie creativă fantastică, iar eu vin cu structură, organizare și viziune. Ne completăm. Avem roluri diferite, dar obiective comune. Așa funcționăm cel mai bine: în tandem, cu susținere reciprocă și multă încredere”, a povestit Roxana Gheorghian acum ceva timp pentru Libertatea.

Valentin Luca și Roxana GheorghianIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Dinamica zilnică a viitorilor părinți

În ciuda programului încărcat pe care îl au amândoi din cauza proiectelor profesionale, Valentin Luca a explicat că reușesc întotdeauna să păstreze tabieturile care le mențin legătura strânsă, prioritizând timpul petrecut în doi.

„Nicio zi nu seamănă cu alta, dar avem câteva obiceiuri: micul-dejun și cafeaua de dimineață împreună, un pic de organizare, multe mesaje și telefoane legate de proiecte, evenimente, cărți, filmări. Iar seara, uneori ne prinde oboseala, alteori inspirația. Ce mai pot spune sigur: suntem mereu pe drum, dar mereu unul lângă altul”, a declarat Valentin Luca.

Foto – Instagram

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