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Mark Indelicato, cunoscut pentru rolurile sale memorabile din „Betty cea urâtă” și „Hacks”, a spus „Da” pe 10 octombrie, când și-a unit destinul cu partenerul său, David Watson. Ceremonia în aer liber a fost una cu adevărat specială, iar printre invitați s-au numărat colegii săi din serialul premiat cu Emmy.

Mark Indelicato s-a căsătorit cu iubitul lui

Jean Smart, actrița premiată care a interpretat-o pe celebra comediană Deborah Vance în „Hacks”, a avut onoarea de a oficia ceremonia.

Într-un moment plin de emoție surprins în videoclipurile distribuite de Johnny Sibilly și Hannah Einbinder, aceasta i-a întrebat pe cei doi miri: „Îl iei pe David Joel Watson drept soțul tău, să-l iubești și să-l respecți, la bine și la greu, în bogăție și sărăcie, în sănătate și boală, cât timp veți trăi amândoi?”

La răspunsul afirmativ al lui Mark, Smart a declarat: „Prin puterea ce mi-a fost conferită de American Marriage Ministers, vă declar soț și soț”.

Magie pe ringul de dans

După emoția jurămintelor, Mark Indelicato și David Watson au pășit direct pe ringul de dans pentru primul lor dans ca proaspăt căsătoriți.

Piesa aleasă, „Is It Okay If I Call You Mine?” a lui Paul McCrane, a creat o atmosferă magică. Cei doi au optat pentru ținute elegante, purtând costume negre și cămăși albe, dar s-au schimbat în haine mai lejere pentru petrecerea ce a urmat, Mark fiind văzut într-un maiou negru într-unul dintre clipuri.

Evenimentul a reunit o parte dintre cei mai dragi colegi ai lui Indelicato. Paul W. Downs, co-creator al serialului „Hacks”, alături de partenera sa, Lucia Aniello, a fost prezent, la fel ca și actorii Hannah Einbinder, Meg Stalter și Poppy Liu. Downs a împărtășit pe Instagram o fotografie de grup alături de miri și de ceilalți actori, scriind cu drag: „Hacks fam 4 Eva”.

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Mark Indelicato, despre orientarea sa sexuală

Mark Indelicato a vorbit deschis despre orientarea sa sexuală în mai 2022, într-un interviu pentru Out, subliniind sprijinul necondiționat al părinților săi.

„Mă simt foarte norocos că am avut părinți care m-au susținut și nu au făcut un mare caz din asta. Au spus pur și simplu: «OK, super. Nu te definește ca om, este doar un aspect al identității tale. Și este minunat, ar trebui să celebrezi asta»”, a mărturisit actorul.

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Indelicato a recunoscut că scenariul serialului „Hacks” l-a cucerit de la prima lectură.

„Personajele pur și simplu există ca persoane queer. Nu este vorba despre o poveste grandioasă de coming-out, ceea ce, în sine, este un pas uriaș pentru reprezentarea LGBTQ. Faptul că identitatea lor queer nu este un subiect dramatic, ci doar o parte din cine sunt, este remarcabil”, a mai spus Mark Indelicato.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta lui Mark Indelicato

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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