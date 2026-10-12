  MENIU  
Home > Știri > Cine este Kimberly Guilfoyle. Se crede că ar fi fost implicată în căderea Guvernului Bolojan

Cine este Kimberly Guilfoyle. Se crede că ar fi fost implicată în căderea Guvernului Bolojan

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Kimberly Guilfoyle, ambasadoare SUA în Grecia din 2025, este anchetată de Departamentul de Stat din SUA după ce o investigație The Wall Street Journal din septembrie 2026 a relatat că aceasta ar fi făcut declarații controversate despre căderea Guvernului Bolojan înainte ca acesta să fie demis. Totodată, ancheta vizează acuzații grave privind stilul de conducere opresiv, risipirea resurselor și un climat de muncă extrem de toxic la misiunea diplomatică din Grecia. Cine este Kimberly Guilfoyle și cum a ajuns în centrul acestui scandal.

Cine este Kimberly Guilfoyle

Kimberly Guilfoyle (57 de ani) este astăzi ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Ea a trecut de la avocatură la televiziune, politică și, mai recent, diplomație.

Studii și carieră

Născută în San Francisco, Kimberly este fiica unui imigrant irlandez și a unei femei originare din Puerto Rico. În copilărie a jucat fotbal, iar mai târziu a studiat Dreptul.

După ce a absolvit Universitatea din California și a obținut o diplomă în Drept la Universitatea din San Francisco, Kimberly și-a început cariera profesională ca procuror adjunct în San Francisco. A câștigat rapid notorietate datorită succesului său în cazuri complexe, cum ar fi condamnarea unui cuplu al cărui câine a provocat moartea unei femei. Acest succes a fost intens mediatizat și i-a propulsat cariera.

„Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră” Minciuni, atacuri la adresa producătorilor de la Antena 1 și gelozie extremă! Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii a ieșit la iveală!
„Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră” Minciuni, atacuri la adresa producătorilor de la Antena 1 și gelozie extremă! Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii a ieșit la iveală!
Recomandarea zilei

Viața personală a lui Kimberly a fost la fel de intensă precum cariera sa. În 2001 s-a căsătorit cu Gavin Newsom, care a devenit ulterior primar al orașului San Francisco, însă mariajul lor s-a încheiat în 2005. După un al doilea mariaj cu omul de afaceri Eric Villency, cu care are un fiu, Ronan, Kimberly a decis să-și urmeze visul de a lucra în televiziune.

În 2004, și-a mutat viața la New York, unde a debutat ca gazdă a emisiunii „Both Sides” pe Court TV. A devenit o figură cunoscută după ce a prezentat emisiuni precum „The Lineup” și „The Five” la Fox News, iar în 2018 s-a retras de pe micile ecrane.

Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie
Recomandarea zilei

Parcursul politic

În același an, Guilfoyle a început o relație cu Donald Trump Jr., fiul fostului președinte Donald Trump. Logodna lor din 2020 a consolidat statutul său de figură proeminentă în cercurile politice republicane. Kimberly a devenit o susținătoare vocală a campaniilor prezidențiale ale lui Trump, fiind remarcată pentru discursurile sale pasionale. După un discurs electrizant la Convenția Națională Republicană din 2020, Donald Trump a comparat-o cu Eva Perón, o figură iconică a politicii internaționale.

Totuși, în decembrie 2024, relația cu Donald Trump Jr. a ajuns la final, după ce fiul fostului președinte a fost văzut alături de Bettina Anderson, cu care s-a logodit ulterior. Chiar dacă viața personală a lui Kimberly a trecut prin schimbări, cariera sa a continuat să urce.

Citește și: Diana Buzoianu a descoperit că s-au făcut achiziții personale din banii ANM: „Sutiene de peste 1.000 de lei, încălțăminte cu franjuri”. Elena Mateescu refuză să își dea demisia

Ambasadoare în Grecia

În ianuarie 2025, Donald Trump, proaspăt reales președinte al Statelor Unite, a nominalizat-o pe Kimberly pentru funcția de ambasador al SUA în Grecia. Nominalizarea sa a fost aprobată de Senat în septembrie 2025, marcând un moment de referință în cariera sa. Potrivit Libertatea, Trump a lăudat experiența sa vastă în domeniile juridic, media și politic, considerând-o perfectă pentru acest rol.

Astăzi, Kimberly Guilfoyle este anchetată de Departamentul de Stat din SUA pe fondul unor acuzații grave privind stilul de conducere opresiv, risipirea resurselor și un climat de muncă extrem de toxic la misiunea diplomatică din Grecia. Totodată, ancheta vizează dezvăluirile dintr-o investigație The Wall Street Journal din septembrie 2026, care a relatat că Guilfoyle ar fi făcut declarații controversate despre căderea Guvernului Bolojan, înainte ca acesta să fie demis.

Declarațiile controversate despre căderea Guvernului Bolojan

Kimberly Guilfoyle ar fi declarat în martie 2026, la o cină oficială de la Atena: „Putem face asta oricărei țări dorim”, referindu-se la iminenta prăbușire a Executivului de la București. Avocatul său a negat însă veridicitatea relatărilor.

Liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților din SUA a solicitat oficial Departamentului de Stat să clarifice dacă guvernul american a avut vreo implicare în căderea guvernului condus de Ilie Bolojan.

Kimberly Guilfoyle s-ar fi întâlnit în data de 31 martie la București cu liderul PSD Sorin Grindeanu, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Bogdan Vlădică. Cu toate acestea, Grindeanu și George Simion, liderul AUR și coautor al moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan, au negat orice discuție cu ambasadoarea despre o posibilă implicare a SUA în evenimentele politice din România.

Conform investigației Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle ar fi fost însărcinată de administrația Trump să ajute la extinderea influenței în Europa de Est prin promovarea exporturilor de gaze naturale lichefiate americane.

Foto: Profimediaimages.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Zile libere pentru români în 2027. Sărbătorile care pică în weekend și zilele de concediu care salvează minivacanțele
Zile libere pentru români în 2027. Sărbătorile care pică în weekend și zilele de concediu care salvează minivacanțele
GSP.ro
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
Click.ro
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Citește și...
De ce Rapid are abia a patra șansă la titlu? Echipa lui Daniel Pancu suferă mult la un capitol-cheie
Schimbare bruscă de vreme în România: de la 29 de grade, la ploi și ninsoare. Ce se întâmplă în București
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Bolojan a pretrecut la Festivall în compania a două femei și a șefului Cancelariei
Papa Leon, diagnosticat cu un nodul pulmonar. Suveranul Pontif urmează să fie operat
Diana Buzoianu a descoperit că s-au făcut achiziții personale din banii ANM: „Sutiene de peste 1.000 de lei, încălțăminte cu franjuri”. Elena Mateescu refuză să își dea demisia
Victor Ponta îi cere lui Ilie Bolojan să susțină Guvernul Luca Niculescu. "Să fii aliat cu niște nebuni scandalagii, înseamnă să duci o viață obositoare!"
O bandă de români îi jecmănește pe turiști chiar lângă Parlamentul din Londra: „Sunt niște escroci”
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Imagini din penthouse-ul în care Mihaela Rădulescu locuiește la Monaco
Imagini din penthouse-ul în care Mihaela Rădulescu locuiește la Monaco
Botez de poveste în familia lui Nicolae Bănicioiu. Fostul ministru și-a creștinat tripleții într-un local de lux din Capitală. "O iubire infinită, trei lumânări, patru băieți!"
Botez de poveste în familia lui Nicolae Bănicioiu. Fostul ministru și-a creștinat tripleții într-un local de lux din Capitală. "O iubire infinită, trei lumânări, patru băieți!"
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Avantaje
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Asia Express! Anunțul care i-a dat peste cap pe concurenți: „Ne-a dat daună totală”
Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Asia Express! Anunțul care i-a dat peste cap pe concurenți: „Ne-a dat daună totală”
Valentin Sanfira, despre dificultățile după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
Valentin Sanfira, despre dificultățile după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
Valentin Sanfira, dezvăluiri rare despre viața personală, după divorțul de Codruța Filip. "Femeia de lângă mine să aibă tot ce-i trebuie!" Ce spune despre fostele iubite
Valentin Sanfira, dezvăluiri rare despre viața personală, după divorțul de Codruța Filip. "Femeia de lângă mine să aibă tot ce-i trebuie!" Ce spune despre fostele iubite
Adrian Mutu își plătește fiul pentru treburile din casă. "Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el!" Cât îi dă să-și facă patul în fiecare dimineață
Adrian Mutu își plătește fiul pentru treburile din casă. "Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el!" Cât îi dă să-și facă patul în fiecare dimineață
Minciuni, gelozie dusă la extrem și atacuri dure la adresa Antena 1. Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii
Minciuni, gelozie dusă la extrem și atacuri dure la adresa Antena 1. Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii
Observator News
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
A apărut medicamentult care poate topi grăsimea abdominală. Rezultatele s-au menținut și după oprirea tratamentului
A apărut medicamentult care poate topi grăsimea abdominală. Rezultatele s-au menținut și după oprirea tratamentului
Până la 900 de lei lunar pe lângă salariu. Cine poate încasa banii și care sunt condițiile
Până la 900 de lei lunar pe lângă salariu. Cine poate încasa banii și care sunt condițiile
Universul le deschide robinetul abundenței. Trei zodii atrag bani și oportunități până la final de octombrie
Universul le deschide robinetul abundenței. Trei zodii atrag bani și oportunități până la final de octombrie
Regula pe care milioane de oameni o respectă înainte de analize ar putea fi greșită
Regula pe care milioane de oameni o respectă înainte de analize ar putea fi greșită
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
CSID.ro
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Cum a descoperit, de fapt, Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”
Cum a descoperit, de fapt, Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
Libertatea
Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc la Turnul de control Aeroportul Tuzla: „Dacă toate instituțiile ar proceda așa, aș plăti mai cu drag impozitele”
Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc la Turnul de control Aeroportul Tuzla: „Dacă toate instituțiile ar proceda așa, aș plăti mai cu drag impozitele”
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
„Mi-au căzut dinții în avion”. Ce a pățit o coafeză cunoscută din Polonia după ce s-a dus la dentist în Turcia
„Mi-au căzut dinții în avion”. Ce a pățit o coafeză cunoscută din Polonia după ce s-a dus la dentist în Turcia
Pensie anticipată fără penalizări: reducerile speciale de care beneficiază femeile cu copii
Pensie anticipată fără penalizări: reducerile speciale de care beneficiază femeile cu copii
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton