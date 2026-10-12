Cine este Kimberly Guilfoyle. Se crede că ar fi fost implicată în căderea Guvernului Bolojan

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Kimberly Guilfoyle, ambasadoare SUA în Grecia din 2025, este anchetată de Departamentul de Stat din SUA după ce o investigație The Wall Street Journal din septembrie 2026 a relatat că aceasta ar fi făcut declarații controversate despre căderea Guvernului Bolojan înainte ca acesta să fie demis. Totodată, ancheta vizează acuzații grave privind stilul de conducere opresiv, risipirea resurselor și un climat de muncă extrem de toxic la misiunea diplomatică din Grecia. Cine este Kimberly Guilfoyle și cum a ajuns în centrul acestui scandal.

Cine este Kimberly Guilfoyle

Kimberly Guilfoyle (57 de ani) este astăzi ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Ea a trecut de la avocatură la televiziune, politică și, mai recent, diplomație.

Studii și carieră

Născută în San Francisco, Kimberly este fiica unui imigrant irlandez și a unei femei originare din Puerto Rico. În copilărie a jucat fotbal, iar mai târziu a studiat Dreptul.

După ce a absolvit Universitatea din California și a obținut o diplomă în Drept la Universitatea din San Francisco, Kimberly și-a început cariera profesională ca procuror adjunct în San Francisco. A câștigat rapid notorietate datorită succesului său în cazuri complexe, cum ar fi condamnarea unui cuplu al cărui câine a provocat moartea unei femei. Acest succes a fost intens mediatizat și i-a propulsat cariera.

Viața personală a lui Kimberly a fost la fel de intensă precum cariera sa. În 2001 s-a căsătorit cu Gavin Newsom, care a devenit ulterior primar al orașului San Francisco, însă mariajul lor s-a încheiat în 2005. După un al doilea mariaj cu omul de afaceri Eric Villency, cu care are un fiu, Ronan, Kimberly a decis să-și urmeze visul de a lucra în televiziune.

În 2004, și-a mutat viața la New York, unde a debutat ca gazdă a emisiunii „Both Sides” pe Court TV. A devenit o figură cunoscută după ce a prezentat emisiuni precum „The Lineup” și „The Five” la Fox News, iar în 2018 s-a retras de pe micile ecrane.

Parcursul politic

În același an, Guilfoyle a început o relație cu Donald Trump Jr., fiul fostului președinte Donald Trump. Logodna lor din 2020 a consolidat statutul său de figură proeminentă în cercurile politice republicane. Kimberly a devenit o susținătoare vocală a campaniilor prezidențiale ale lui Trump, fiind remarcată pentru discursurile sale pasionale. După un discurs electrizant la Convenția Națională Republicană din 2020, Donald Trump a comparat-o cu Eva Perón, o figură iconică a politicii internaționale.

Totuși, în decembrie 2024, relația cu Donald Trump Jr. a ajuns la final, după ce fiul fostului președinte a fost văzut alături de Bettina Anderson, cu care s-a logodit ulterior. Chiar dacă viața personală a lui Kimberly a trecut prin schimbări, cariera sa a continuat să urce.

Citește și: Diana Buzoianu a descoperit că s-au făcut achiziții personale din banii ANM: „Sutiene de peste 1.000 de lei, încălțăminte cu franjuri”. Elena Mateescu refuză să își dea demisia

Ambasadoare în Grecia

În ianuarie 2025, Donald Trump, proaspăt reales președinte al Statelor Unite, a nominalizat-o pe Kimberly pentru funcția de ambasador al SUA în Grecia. Nominalizarea sa a fost aprobată de Senat în septembrie 2025, marcând un moment de referință în cariera sa. Potrivit Libertatea, Trump a lăudat experiența sa vastă în domeniile juridic, media și politic, considerând-o perfectă pentru acest rol.

Astăzi, Kimberly Guilfoyle este anchetată de Departamentul de Stat din SUA pe fondul unor acuzații grave privind stilul de conducere opresiv, risipirea resurselor și un climat de muncă extrem de toxic la misiunea diplomatică din Grecia. Totodată, ancheta vizează dezvăluirile dintr-o investigație The Wall Street Journal din septembrie 2026, care a relatat că Guilfoyle ar fi făcut declarații controversate despre căderea Guvernului Bolojan, înainte ca acesta să fie demis.

Declarațiile controversate despre căderea Guvernului Bolojan

Kimberly Guilfoyle ar fi declarat în martie 2026, la o cină oficială de la Atena: „Putem face asta oricărei țări dorim”, referindu-se la iminenta prăbușire a Executivului de la București. Avocatul său a negat însă veridicitatea relatărilor.

Liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților din SUA a solicitat oficial Departamentului de Stat să clarifice dacă guvernul american a avut vreo implicare în căderea guvernului condus de Ilie Bolojan.

Kimberly Guilfoyle s-ar fi întâlnit în data de 31 martie la București cu liderul PSD Sorin Grindeanu, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Bogdan Vlădică. Cu toate acestea, Grindeanu și George Simion, liderul AUR și coautor al moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan, au negat orice discuție cu ambasadoarea despre o posibilă implicare a SUA în evenimentele politice din România.

Conform investigației Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle ar fi fost însărcinată de administrația Trump să ajute la extinderea influenței în Europa de Est prin promovarea exporturilor de gaze naturale lichefiate americane.

Foto: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News