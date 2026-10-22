Atac cu macetă la un liceu din Pitești. Doi elevi răniți de un coleg în vârstă de 15 ani

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Un elev de 15 ani de la Liceul „Armand Călinescu” din Pitești a atacat doi colegi cu o macetă, joi dimineață, 22 octombrie, într-o baie a școlii. Incidentul a fost declanșat de un conflict mai vechi, spun martorii.

Un nou incident violent într-o școală din România

Un incident șocant readuce în prim-plan problema siguranței în școli. La doar trei zile după atacul violent din Bistrița, un elev de 15 ani de la Liceul „Armand Călinescu” din Pitești a intrat în instituție înarmat cu o macetă și și-a agresat doi colegi. Tragedia s-a petrecut joi dimineață, în timpul unei pauze, în toaleta școlii.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Argeș, incidentul s-a desfășurat între ora 8.50 și 9.00. Elevul, din clasa a IX-a D, a atacat doi colegi în baie, aparent din răzbunare. „Un elev din clasa a IX-a D a pătruns în incinta liceului cu o macetă și din răzbunare a rănit alți doi colegi. Cadrele didactice au fost informate imediat de doi elevi de la clasa a XI-a și acestea au anunțat organele de poliție. Victimele sunt elevi din clasa a IX-a», a declarat ISJ Argeș, citat de HotNews.ro.

Intervenția rapidă a cadrelor didactice

Andreea Grosaru, directorul adjunct al liceului, a explicat pentru ePitești că alarma a fost dată de alți elevi din școală, iar trei profesori au intervenit imediat. „Un elev de clasa a IX-a, în timpul primei pauze, pauza de la 8.50 la 9.00, în baie, a atacat, să zic, cu un obiect destul de periculos, o macetă, ceilalți elevi aflați în toaletă”, a declarat aceasta.

Unul dintre elevii colegiului a menționat că agresiunea ar fi pornit din cauza unui conflict mai vechi. „Atacatorul avea o dispută cu băieții de acolo și cu băiatul care este în ambulanță, pentru că i-ar fi făcut bullying. La un moment dat, l-au agasat și a vrut să-și facă dreptate. A venit și a început să dea cu maceta”, a povestit acesta pentru ePitești.

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Starea victimelor și reacția autorităților

Incidentul a fost raportat imediat poliției, iar un echipaj SMURD a fost mobilizat pentru a acorda îngrijiri medicale celor doi elevi răniți. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a precizat că „una dintre persoane prezenta o plagă la nivelul membrului superior drept, iar cealaltă prezenta escoriații la nivelul membrului superior stâng”. Primul elev a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, în timp ce cel de-al doilea a refuzat internarea.

Conform IPJ Argeș, agresorul de 15 ani a fost reținut de poliție, iar ancheta este în desfășurare pentru a se stabili circumstanțele exacte ale atacului. „Vorbim de un minor cu vârsta de 15 ani. În funcție de expertiza care se va dispune, dacă se va stabili că acesta are discernământ, pot fi luate măsuri”, a explicat Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, pentru Digi 24.

Contextul: Un nou incident după atacul din Bistrița

Evenimentul din Pitești vine la scurt timp după ce, pe 19 octombrie, un elev de 13 ani din Bistrița a intrat cu un cuțit într-o școală și a atacat o profesoară și un coleg. Acel incident, descris de procurorul Adrian Briciu drept „premeditat”, a șocat opinia publică, mai ales din cauza modului în care agresorul s-a pregătit, purtând mască, mănuși și cască.

Cazurile recente ridică semne de întrebare despre măsurile de siguranță din școli și despre nevoia unor programe mai eficiente de prevenire a violenței și bullying-ului. Inspectoratul Școlar Județean Argeș a anunțat că va colabora îndeaproape cu autoritățile competente pentru a monitoriza situația de la Liceul „Armand Călinescu”.

Foto: Shutterstock.com

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