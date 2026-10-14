Cristina Demetrescu, despre zodia lovită de un val uriaș de necazuri și încercări grele în octombrie. Cine este nativul cel mai greu încercat

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Ultimele previziuni semnate de Cristina Demetrescu pentru luna octombrie vin cu vești dificile. O anumită zodie este lovită de necazuri pe bandă rulantă: trădări, pierderi financiare și episoade complicate pe plan personal.

Cristina Demetrescu, zodia lovită de necaz în luna octombrie

Luna octombrie vine la pachet cu energii cosmice extrem de apăsătoare și aspecte astrale tensionate care pun la grea încercare rezistența multor nativi. În timp ce unele zodii reușesc să plutească deasupra problemelor, astrologul Cristina Demetrescu trage un semnal de alarmă categoric pentru un semn zodiacal care pare de-a dreptul urmărit de ghinion și lovit de necazuri pe toate fronturile.

„Atunci când suntem în Scorpion se întâmplă lucruri mai puțin benefice, poate unele mai toxice, poate gândurile, cădem într-o pasă… Dacă ceva doare, e pentru că noi opunem rezistență schimbării”, explică astrologul Cristina Demetrescu.

Scorpionul, pus la pământ de încercări karmice

Dacă există o zodie care simte că toate necazurile s-au adunat în această perioadă, aceea este Scorpionul. Luna octombrie aduce pentru acești nativi un adevărat carusel de încercări emoționale, pierderi neașteptate și trădări din partea unor persoane în care aveau încredere oarbă.

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Risc de fapte ilicite, suspiciuni și probleme de legalitate

Octombrie este o lună complicată, în care energiile din jurul Scorpionilor devin extrem de încordate și greu de gestionat. Nativii sunt pândiți de tentații și decizii la limita legii, care le pot aduce complicații uriașe pe termen lung.

„Venus este micul noroc, dar în Scorpion capătă niște dimensiuni aproape polițiste, chiar diabolice. Important este că lucrurile ies, dar trebuie acordată atenție legalității. Scorpionul este capul răutăților”, avertizează Cristina Demetrescu.

Griji financiare majore și blocaje pe proprietăți

Pe plan financiar și patrimonial, Scorpionii trec prin stări acute de stres și neliniște. Administrarea bunurilor devine o adevărată povară, iar sentimentul că banii sunt o sursă continuă de anxietate îi urmărește la fiecare pas.

„Pe măsură ce bugetul și conturile cresc, apare și această grijă. Alții se ocupă de proprietăți sau bunuri ale părinților… Esențial este să se elibereze de aceste griji pentru a-și vedea mai departe de viață”, subliniază cunoscutul astrolog.

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Epuizare fizică, afecțiuni și somatizarea stresului

Tăvălugul de probleme din această lună își pune amprenta greu asupra stării de sănătate a Scorpionilor. Stresul neconsumat riscă să se transforme în probleme fizice reale, iar corpul începe să cedeze sub presiunea tensiunilor zilnice.

„Săptămâna poate veni și cu afecțiuni, somatizări sau probleme de sănătate. Este recomandat să ia un concediu sau, cel puțin, să se relaxeze pe canapea pentru a-și trage sufletul și a-și reface energia”, adaugă Cristina Demetrescu.

Sfatul astrologului Cristina Demetrescu pentru Zodia Scorpion

Pentru a putea depăși această lună neagră și a procesa eficient lecțiile dure oferite de astre, Cristina Demetrescu le recomandă Scorpionilor:

Nu opuneți rezistență schimbărilor: Dacă un lucru sau o etapă se încheie dureros, este pentru că opuneți rezistență unui proces natural de purificare.

Dacă un lucru sau o etapă se încheie dureros, este pentru că opuneți rezistență unui proces natural de purificare. Fiți extrem de atenți la chestiunile legale: Evitați orice cale ocolită sau decizie riscantă care vă poate aduce probleme cu legea.

Evitați orice cale ocolită sau decizie riscantă care vă poate aduce probleme cu legea. Acordați-vă timp de odihnă: Nu vă forțați limitele fizice și mentale; refacerea energiei prin repaus este obligatorie în această perioadă.

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