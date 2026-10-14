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Fostul parlamentar social-democrat Timotei Stuparu s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, în urma unui tragic accident rutier. Vestea decesului a fost anunțată de colegii săi din partid, iar împrejurările dramatice în care acesta și-a pierdut viața au fost confirmate în plenul Senatului României. Figura marcantă a politicii din județul Teleorman și cadru didactic, Timotei Stuparu a lăsat în urmă o carieră de peste două decenii în serviciul public.

Anunțul din Senat și omagiul adus de colegii de partid

Pierderea fostului parlamentar a provocat o profundă tristețe în rândul comunității politice. Organizația PSD Teleorman a fost prima care a transmis un mesaj de condoleanțe public, evidențiind devotamentul acestuia de-a lungul anilor.

„Cu profundă tristețe vă transmitem vestea trecerii în neființă a colegului nostru, Timotei Stuparu, un om care și-a dedicat o mare parte din viață slujirii comunității și activității politice”, au transmis reprezentanții organizației social-democrate.

În cadrul ședinței de plen a Senatului, senatorul Robert Cazanciuc a detaliat circumstanțele în care s-a produs tragedia și a solicitat un moment de reculegere în memoria fostului lor coleg.

Fostul senator a fost „ucis pe trecerea de pietoni de către un șofer care nu a respectat regulile”, a declarat Robert Cazanciuc în plenul Senatului.

Peste două decenii de carieră parlamentară și administrație locală

Timotei Stuparu a fost o prezență constantă pe scena politică românească încă din primii ani de după Revoluție. Profesor de istorie la origine, el a intrat în Parlament în legislatura 1990-1992 ca deputat ales pe listele Frontului Salvării Naționale. Ulterior, între 1992 și 1996, a condus Consiliul Județean Teleorman și filiala județeană a FSN/PDSR, potrivit Știri pe Surse.

Cariera sa parlamentară a continuat cu un nou mandat de deputat în perioada 2000-2004, iar mai târziu, între 2012 și 2016, a ocupat funcția de senator PSD de Teleorman. În ultimul său mandat din Senat, Timotei Stuparu a activat și ca vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

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Programul funeraliilor și ultimul omagiu

Cei care doresc să își aducă omagiul și să își ia rămas-bun de la fostul demnitar pot face acest lucru la capela Bisericii Spirea Nouă din București, situată pe strada Puișor nr. 59.

Trupul neînsuflețit va fi depus la Biserica Sfânta Treime din satul Ostratu, comuna Corbeanca, județul Ilfov. Slujba de înmormântare va avea loc la aceeași biserică, unde familia, colegii și toți cei care l-au cunoscut îl vor conduce pe Timotei Stuparu pe ultimul drum.

Foto – Facebook

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