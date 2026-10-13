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Traian Băsescu cere măsuri radicale pentru stabilitatea României. Într-un mesaj pe rețelele sociale, fostul președinte propune două scenarii clare: guvern de uniune națională sau alegeri anticipate pentru a evita blocajul instituțional.
Traian Băsescu cere măsuri radicale pentru stabilitatea României
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că soluțiile de compromis nu mai funcționează, iar clasa politică de la București trebuie să ia măsuri radicale pentru a asigura stabilitatea. Într-o postare pe Facebook, acesta subliniază că viitorul guvern poate fi construit doar în două moduri: fie printr-o uniune națională largă, fie prin alegeri anticipate.
„Ne place sau nu, asta e!”, spune tranșant Băsescu, punând presiune pe liderii politici să găsească soluții rapide și eficiente.
Fostul președinte consideră că încercările de a forma majorități fragile sau conjuncturale vor eșua sub presiunea problemelor economice și administrative ale țării.
Care sunt cele două opțiuni propuse de Traian Băsescu? Prima, un guvern de uniune națională, cu participarea tuturor partidelor parlamentare. A doua, organizarea de alegeri anticipate, care să ofere un nou start și o legitimitate consolidată parlamentului.
„Soluția adoptată va trebui să țină cont de prioritățile țării și de lista lungă a urgențelor guvernării”, avertizează el, insistând că orice întârziere va amplifica blocajele instituționale.