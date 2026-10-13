Ilie Bolojan, atac dur la adresa lui Sorin Grindeanu: „Cine s-ar mai asocia cu cei care fug de răspundere și provoacă crize?” Ce spune despre viitorul coaliției

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Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a respins ferm posibilitatea de a reface o coaliție de guvernare alături de Partidul Social Democrat, pe fundalul negocierilor tensionate declanșate de moțiunea de cenzură.

În timp ce social-democrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, condiționează preluarea Executivului de o formulă comună din care să facă parte PNL și UDMR, liderul liberalilor a anunțat că formațiunea sa nu va mai accepta o nouă asociere politică cu PSD, fiind însă deschisă să sprijine din parlament un guvern cu puteri depline.

Acuzații de inconsecvență la adresa social-democraților

În mesajul său public postat pe pagina personală de Facebook, Ilie Bolojan a evidențiat pozițiile contradictorii ale PSD-ului după dărâmarea Guvernului. Liderul PNL a acuzat formațiunea adversă că evită asumarea responsabilităților de teama de a nu-și afecta capitalul electoral, în timp ce critică din opoziție măsurile de stabilizare a țării.

„De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire”, a transmis Ilie Bolojan.

Susținere parlamentară pentru un Cabinet tehnocrat

Pentru depășirea impasului instituțional și adoptarea proiectelor majore, precum bugetul pentru anul viitor, PNL se arată dispus să asigure voturile necesare învestirii unui nou Executiv. Condiția principală avansată de liberali constă în încheierea unor acorduri clare între viitorul prim-ministru și partidele parlamentare pe obiective bine definite.

„Dar țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, iar pentru asta: PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun-simț. În situația unui guvern tehnocrat, considerăm fezabil un acord al premierului cu fiecare dintre partide, prin care acestea să își asume susținerea unor obiective pe o anumită durată, inclusiv adoptarea bugetului pe anul viitor.

PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat. Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili. Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii ‘fraier’ sau să cazi într-o capcană”, a argumentat președintele PNL.

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Refuz definitiv pentru o nouă coaliție cu PSD

Ilie Bolojan a reiterat că o colaborare directă la nivel executiv între PNL și PSD nu mai este posibilă, motivându-și decizia prin lipsa de încredere și prin faptul că parteneriatele anterioare au fost marcate de nerespectarea angajamentelor.

„PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze. Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize? PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare”, a subliniat liderul liberal.

Bilanțul stabilității economice în vreme de criză

La finalul intervenției sale, președintele PNL a apărat măsurile luate de actuala echipă guvernamentală, menționând că atitudinea responsabilă a permis trecerea cu bine de evaluările organismelor financiare internaționale și finalizarea etapelor din PNRR.

„Direcția noastră înseamnă că am încheiat PNRR-ul, am trecut cu bine de toate evaluările agențiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele și ducem România înainte. PSD invocă grija pentru oameni, dar, în același timp, recunoaște că nu preia guvernarea ‘ca să nu se vulnerabilizeze’”, a încheiat Ilie Bolojan.

Foto – Hepta

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