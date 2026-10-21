Mesajul lui Ilie Bolojan, după încheierea mandatului de prim-ministru interimar: „Am arătat că se poate guverna și fără minciună”

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Ilie Bolojan a transmis un mesaj clar și concis în mediul online, după ce și-a încheiat mandatul de prim-ministru interimar, odată cu preluarea conducerii guvernului de către Luca Niculescu. Liderul PNL a subliniat faptul că, deși trece în opoziție, va lupta în continuare pentru România.

Ilie Bolojan și-a încheiat mandatul de prim-ministru

Ilie Bolojan a transmis un mesaj scurt după încheierea mandatului său. Fostul premier a explicat că a încercat să guverneze cu respect față de români, dar și față de banul public. Mai mult, liderul PNL spune că își păstrează responsabilitatea față de România și cetățenii ei.

„Dragi români, A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna și altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public și pentru cetățeni. Cred că am dat o speranță românilor care își doresc o Românie corectă. Am încercat să fac tot ce a fost omenește posibil pentru țara noastră”, a scris fostul prim-ministru pe pagina sa de Facebook.

În același timp, acesta a ținut să le mulțumească tuturor celor cu care a lucrat în această perioadă.

„Mulțumesc colegilor, colaboratorilor și partenerilor. Mulțumesc tuturor românilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă în fața greutăților prin care a trebuit să trecem. Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea față de România, nu. Am încredere în țara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toți românii!”, a mai scris Ilie Bolojan.

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De ce a ales PNL să voteze Guvernul Luca Niculescu

Înainte de a-și exprima votul pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, Ilie Bolojan a afirmat, în plenul Parlamentului, că partidul său a ales să acorde votul noului Executiv, însă o face cu neîncredere din cauza faptului că este compus, în marea sa majoritate, de miniștri PSD.

„Au trecut peste cinci luni de când PSD și AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România. De atunci, guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, a luptat să țină România pe linia de plutire. În acest timp, cei care au doborât guvernul nu au reușit să ofere nici o soluție viabilă”, a spus Ilie Bolojan.

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„Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama ce greu îți este. Dar cu ce preț pentru țară? Când serviciile de bază riscă să nu mai poată funcționa sau când camerele de gardă nu vor mai putea prelua pacienții și urgențele pentru că nu vor avea cu ce să le rezolve, atunci oamenii vor suferi și sigur, nimeni nu va răspunde de asta. Așa ceva nu trebuie să se întâmple. Și de aceea, PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize. Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României”, a declarat liderul PNL.

„PSD a avut soluții minunate cât răspunderea era la altcineva. Văd că în program se regăsesc lucruri pentru care eram demonizați, precum vânzarea unor pachete minoritare la companiile de stat”, a mai spus Ilie Bolojan.

Sursă foto: Hepta

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