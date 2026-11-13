Ilinca Vandici, primul mesaj după ce Andrei Neacșu a dat-o în judecată: „Poate că asta e…”

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Ilinca Vandici (40 ani) a distribuit un prim mesaj în mediul online, după ce s-a aflat că fostul ei soț, Andrei Neacșu, a dat-o în judecată la trei ani de la divorț. Prezentatoarea tv este însărcinată cu al doilea copil al său și primul cu omul de afaceri Bogdan Boitor.

Ilinca Vandici, primul mesaj după ce Andrei Neacșu a dat-o în judecată

Ilinca Vandici nu obișnuiește să vorbească despre viața sa personală, mai ales după divorțul de Andrei Neacșu. Însă, în urmă cu câteva săptămâni, vedeta a anunțat că este însărcinată și că trăiește una din cele mai frumoase perioade din viața ei. Aceasta mai are un fiu, Zian, din căsnicia cu Neacșu.

Deși fostul soț a dat-o în judecată, aceasta a ales să nu spună nimic despre acest eveniment, concentrându-se asupra sarcinii sale. Astfel, ea a distribuit pe rețelele sociale o fotografie în care își expune burtica de gravidă, ce a fost însoțită de un mesaj emoționant.

„E ceva magic în gândul că în mine crește o viață. 🤍Că trupul meu devine acasă pentru o inimă pe care încă nu am întâlnit-o, dar pe care o iubesc deja atât de mult. Poate că asta e una dintre cele mai frumoase forme de iubire: să iubești pe cineva înainte să-l ții în brațe”, a scris Ilinca Vandici pe pagina sa de Instagram.

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Ce solicitări are Andrei Neacșu

Andrei Neacșu a inițiat două acțiuni în instanță împotriva fostei sale soții. Primul dosar vizează stabilirea unui program de vizitare pentru fiul lor, semn că afaceristul și prezentatoarea nu mai reușesc să se pună de acord pe cale amiabilă asupra timpului petrecut cu cel mic.

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Mai mult decât atât, Andrei Neacșu a apelat și la o a doua procedură juridică, în regim de urgență. Este vorba despre o ordonanță președințială, demers prin care se solicită stabilirea unor măsuri provizorii până la soluționarea procesului principal. Primul termen în acest dosar a fost deja fixat pentru data de 23 noiembrie, la Judecătoria Buftea.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au divorțat în anul 2023, după șapte ani de mariaj. Între timp, ambii și-au refăcut viețile personale, bărbatul devenind și el tată pentru a doua oară, în 2025.

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Sursă foto: Instagram

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