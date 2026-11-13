Claudia Florescu de la „Insula Iubirii” este însărcinată cu primul copil. „Mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne-ai dăruit!”

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Claudia Florescu, fosta concurentă din sezonul 7 de la „Insula Iubirii”, trece prin momente pline de bucurie. Antrenoarea de fitness a anunțat pe rețelele sociale că va deveni mamă pentru prima dată și a împărtășit vestea cu cei care o urmăresc printr-o serie de fotografii speciale.

Cum a făcut marele anunț

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În cadrele publicate apar primele ecografii ale bebelușului, un test de sarcină pozitiv, o suzetă și o pereche de botoșei tricotați. De la ședința foto nu a lipsit nici Boy, buldogul francez al familiei, care a purtat cămașă și papion. Într-o altă fotografie, viitorii părinți s-au lăsat fotografiați din spate, purtând șepci cu mesajele „MOM” și „DAD”, Claudia alegând să păstreze în continuare discretă identitatea iubitului său.

„Cea mai frumoasă poveste a noastră abia începe!”

Alături de aceste imagini, fosta concurentă a transmis un mesaj direct din inimă:

Până acum, iubirea noastră avea patru lăbuțe… Dar viața ne-a pregătit cea mai frumoasă surpriză. Din doi oameni și un suflețel blănos, devenim o familie și mai mare. Boy, pregătește-te… în curând nu vei mai fi doar răsfățatul casei, ci cel mai iubitor frățior mai mare! Cea mai frumoasă poveste a noastră abia începe… Mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne-ai dăruit!”

Claudia Florescu a fost cunoscută publicului larg prin prisma relației cu Bogdan Cîrlan, alături de care a participat în Thailanda. Deși au plecat logodiți de la emisiune, cei doi s-au despărțit după aproximativ trei luni de la întoarcerea în România. Ulterior, ea a început o nouă poveste de dragoste, iar la momentul în care a vorbit despre noua sa relație, a transmis:

„Când Dumnezeu hotărăște să unească două suflete, nimic nu poate sta în cale. Drumurile se aliniază, timpul capătă sens, iar inimile se recunosc fără să-și spună prea multe. Ce este menit să fie, va găsi întotdeauna calea unul către celălalt”.

Foto – Instagram / Facebook

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