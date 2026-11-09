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Decizia Prințului Marco după ce a petrecut noaptea cu Gabriella. „Nu regret ce am făcut, dar îmi pare rău de ea! Mă omoară!” Ce încearcă să-i ascundă Biancăi Ghiurcă

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Testul fidelității din Thailanda continuă să scoată la iveală secrete explozive, tensiuni uriașe și decizii radicale în rândul concurenților de la Antena 1 și AntenaPLAY. Venit în competiție alături de soția sa, Bianca Ghiurcă, pentru a-și demonstra iubirea, Prințul Marco a cedat în cele din urmă tentației în timpul întâlnirii de 24 de ore cu ispita Gabriella Barbu.

Dacă pentru ispită experiența a fost una pur pasională, concurentul se confruntă acum cu regrete profunde legate de impactul pe care acțiunile sale îl vor avea asupra acasă.

Adevărul recunoscut fără ocolișuri și atașamentul neașteptat față de ispita Gabriella

Deși inițial susținuse că va respecta anumite limite în fața camerelor de filmat, Marco nu a încercat să își ascundă escapada și nici nu a dat vina pe consumul de alcool. Vizibil copleșit de turnura pe care au luat-o evenimentele, acesta a recunoscut că apropierea de Gabriella a venit natural, însă consecințele emoționale au început deja să apese greu asupra sa.

Vorbind deschis despre motivele care au stat la baza gestului său și despre sentimentele care l-au luat prin surprindere, Prințul Marco a mărturisit: „Eu nu […] Nu pot să ascund ceea ce am făcut și nu vreau să îmi caut scuze. Am cedat, da… Am cedat și nu plâng că am făcut-o, plâng pentru ce urmează. Am făcut-o pentru că am simțit-o. Și nu îmi pare rău. În niciun caz nu e vina Gabriellei. Nu am băut, adică nu pot să dau vina pe alcool. Nici nu încerc să dau vina. M-a luat un pic așa și pe mine pentru că m-am atașat de ea. Și nu e bine și mă întreb de ce mă ia chestia asta?!”.

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Cardul de memorie distrus în toaletă pentru a o proteja pe Bianca

Unul dintre cele mai șocante momente ale episodului s-a consumat imediat după momentele intime, atunci când concurentul a descoperit în cameră o cameră de supraveghere. Încercând să prevină o dramă și mai mare pentru soția sa, Marco a recurs la un gest extrem: a scos cardul de memorie din aparat, l-a rupt în bucăți și l-a aruncat în toaletă.

Explicându-și decizia de a sabota înregistrarea video, concurentul a subliniat că a dorit să o protejeze pe Bianca de imagini mult prea dureroase, recunoscând totodată că femeia care îl așteaptă acasă nu i-a greșit cu absolut nimic: „Când am găsit camera, m-am uitat. Am încercat să îi dau drumul să văd dacă se vede ceva, nu se vedea nimic și am scos cardul. Am zis să fac asta și pentru Bianca, și pentru Gabriella, fiind și ea femeie. Să nu se vadă ceea ce s-a întâmplat la televizor. L-am rupt și l-am aruncat în wc. Am tras și apa. Eu pot să îi spun Biancăi ce s-a întâmplat, într-o zi, dar nu vreau să vadă imaginile. Se poate! […] Nu merita asta! Nu mi-a greșit cu nimic.

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Declarații fierbinți din partea ispitelor și viitorul incert al căsniciei

În timp ce Marco este măcinat de frica reacției pe care o va avea soția sa, ispita Gabriella Barbu a privit întreaga experiență dintr-o perspectivă cu totul diferită, descriind momentele petrecute împreună în termeni extrem de pasionali și dezvăluind detalii intime din timpul întâlnirii.

Fără rețineri, ispita a mărturisit că intensitatea trăirilor a depășit orice limită, aducând în discuție și promisiunile făcute de concurent în culmea pasiunii: „Marco m-a făcut să mă simt cum nu m-am simțit niciodată. Și în acest timp… S-a uitat la mine în față și, în timp ce făceam dragoste mi-a spus: Gabriella, te iubesc! I-am spus că și eu. Și m-a făcut să mă simt a lui mai mult ca niciodată. Și el al meu. În acel moment, a fost ca și cum totul s-ar fi contopit. Suntem foarte compatibili. Marco îmi cunoaște corpul ca și cum mi l-ar fi cunoscut toată viața lui. E incredibil, nu știu. Pur și simplu, sunt pasională, iar Marco mă face să fiu și mai pasională”.

Dincolo de flacăra momentului, confesiunile făcute de Marco în emisiune pun sub semnul întrebării însăși supraviețuirea cuplului. Conștient că experiența din Thailanda i-a deschis ochii asupra unor neînțelegeri mai vechi, concurentul a lăsat de înțeles că întoarcerea acasă nu va mai fi la fel: „Nu vreau să mă întorc cu Bianca acasă în același fel. Sunt multe probleme, pe care abia aici mi-am dat seama că le avem”.

Foto – capturi Youtube

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