Maria Avram, fostă concurentă la Insula Iubirii, a fost operată de urgență din cauza unei boli rare: „O nouă lecție de viață”

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Maria Avram, cunoscută publicului din emisiunea „Insula Iubirii”, a trecut recent printr-o operație de urgență. Tânăra în vârstă de 34 de ani s-a adresat medicilor după ce a realizat că nu mai poate înghiți deloc alimente solide și nici măcar lichide. În urma investigațiilor, medicii i-au stabilit diagnosticul: acalazie esofagiană.

Maria Avram, operată după ce a fost diagnosticată cu o afecțiune rară

După ce a ieșit din sala de operație și și-a revenit din anestezie, Maria Avram le-a explicat urmăritorilor săi din mediul online cu ce problemă se confruntă:

„O nouă provocare, o nouă lecție de viață și încă un motiv să fiu recunoscătoare! Astăzi, vreau să împărtășesc cu voi o experiență personală, despre care poate mulți nu ați auzit până acum. Am fost diagnosticată cu ACALAZIE ESOFAGIANĂ, o afecțiune rară care afectează esofagul și capacitatea de a înghiți normal. Pe înțelesul tuturor, acalazia apare atunci când mușchiul dintre esofag și stomac nu se mai relaxează corespunzător, iar alimentele și chiar lichidele nu mai pot ajunge cu ușurință în stomac. Am ajuns în punctul în care înghițitul devenise extrem de dificil, uneori aproape imposibil. Un lucru atât de simplu pentru majoritatea oamenilor, precum mâncatul sau băutul apei, devenise pentru mine o adevărată provocare”, a scris Maria Avram în mediul online.

Intervenția chirurgicală a decurs bine, însă perioada următoare presupune un regim strict și multă odihnă. Peste o lună, fosta concurentă va merge din nou la spital pentru un control, unde medicii vor evalua rezultatul și vor stabili dacă mai este nevoie de o altă procedură.

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Cum a decurs operația

Tot pe rețelele sociale, Maria a vorbit despre primele momente de după operație și despre regulile pe care i le-a impus medicul:

„M-am trezit, încă puțin amețită. Intervenția nu a fost chiar atât de rapidă pe cât speram, dar cel mai important este că am trecut cu bine peste ea și că acum sunt pe drumul spre recuperare. În schimb, eu am o mică problemă cu domnul doctor. Se pare că are o listă întreagă de lucruri pe care NU am voie să le fac. Iar eu, care nu prea știu să stau cuminte, trebuie să învăț ce înseamnă să stau cuminte. Gluma-i glumă, dar sănătatea este pe primul loc! Așa că, de data asta, promit să fiu o pacientă ascultătoare… până îmi revin puterile”, a adăugat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

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Fiindcă unii internauți au criticat-o pentru decizia de a-și expune public suferința, tânăra a revenit cu o precizare legată de cauzele care au dus la această situație: ”Pentru cei care nu înțeleg această boală sau cred că este una ușoară, vă încurajez să vă informați din surse de încredere. Se manifestă diferit de la o persoană la alta și afectează aproximativ 2% din populația lumii. În cazul meu, totul s-a declanșat pe fond emoțional, în urma unui șoc pe care l-am purtat în mine ani la rând. Mă învinovățeam constant și îmi reprimam emoțiile, fără să le exprim și sunt mulți ca mine care nu vorbesc despre asta, se lasă judecați și își pierd stima de sine”.

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Sursă foto: Instagram

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