Laurette ajunge din nou pe masa de operație din cauza infecției la picior: „Nu pot să am grijă nici de copilul meu”

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Laurette (42 ani) trece din nou prin momente complicate din cauza problemelor de sănătate. Infecția de la picior a recidivat în urma unei proceduri estetice de Aqualifting pe care a făcut-o în anul 2019, iar medicii i-au transmis că este nevoie de o nouă intervenție chirurgicală.

Laurette, din nou pe masa de operație

În urma unui control medical recent și a unui RMN, Laurette a aflat că trebuie să revină la spital pe data de 23 noiembrie pentru operație. Complicațiile apărute în ultimul an și jumătate i-au dat viața complet peste cap, afectându-i atât activitatea profesională, cât și rolul de mamă.

„Din păcate, nu prea am reușit să reiau din activități mari chestii pentru că, cum să zic eu, substanța asta e o substanță, se infectează foarte repede, nu știi la ce să te aștepți de la ea, este foarte imprevizibilă și se pare că atunci când mă simt mai bine, cred eu că mă simt mai bine, se infectează. Și când credeam că mă simt mai bine, se pare că lucrurile au luat o întorsătură foarte urâtă pentru că, da, din nou m-am infectat și am fost din nou la medici”, a declarat Laurette pentru Spynews.

„Am făcut un RMN și se pare că din nou s-a infectat această substanță. Pe 23 sunt programată la o altă intervenție. Deci este ceva ce eu n-am mai pomenit așa ceva. Nu știu ce să fac. Sunt într-o situație foarte dificilă. Nu pot să am grijă nici de copilul meu. Nu am fost nici la deschiderea anului școlar, nici anul trecut, la închiderea anului școlar. Nu pot să merg nici la ședințele cu părinții, nu mă pot ocupa de fetiță. Businessul meu este terminat de un an și jumătate”, a adăugat aceasta.

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Vedeta și-a consumat economiile pe operații

Pe lângă durerile fizice și imposibilitatea de a se deplasa normal, situația a adus și o presiune financiară uriașă. Tratamentele repetate și procedurile medicale i-au consumat economiile strânse în timp.

„Cheltuielile sunt foarte mari, tot ce am avut s-a dus pe spitale, drumuri și medicamente și tratamente. Este o situație delicată. Nu sunt doar eu în situația asta, sunt și alte femei, doar că, eu fiind un caz mai public, na, prin vocea mea pot să spun prin ceea ce trec, dar este o situație foarte, foarte dificilă. Efectiv nu știu unde se va duce această situație. Încerc să-mi țin curajul, dar e foarte greu”, a mai explicat vedeta.

Din punct de vedere medical, substanța nu mai poate fi extrasă în totalitate din corp, iar riscul unor complicații severe rămâne permanent prezent dacă zona nu este curățată periodic.

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„Nu mai am foarte multă în organism, doar că această substanță, ea fiind o substanță creată pe bază de apă, în momentul în care rămân foarte puține particule, pentru că nu se poate scoate în totalitate această substanță din corp, orice ai face, niciun medic n-o poate scoate, deci va trebui să învăț să trăiesc cu această substanță în corp, doar că va trebui scoasă majoritatea din ea, pentru că, dacă nu se scoate, se infectează și, Doamne ferește, poți și să mori de la această substanță. Poți să faci septicemie, să se ducă în sânge. Așa am făcut de două ori infecții foarte mari și am ajuns într-o stare foarte gravă la spital”, a menționat ea.

Cea mai grea povară rămâne însă impactul pe care întreaga suferință îl are asupra fiicei sale, care resimte direct lipsa de mobilitate a mamei.

„Adică eu, gândește-te că eu de un an și jumătate nu pot, nu pot merge, nu pot, nu mă pot folosi de picioare. Deci sunt într-o situație foarte dificilă și se pare că situația este foarte grea. Adică încerc să-mi țin curajul, să… încerc să fiu pozitivă, dar este foarte greu. Și pentru copil. Am afectat-o și pe ea emoțional și îți dai seama pentru că ea depinde foarte mult de mine, pentru că eu am grijă de copil. Și atâta timp cât eu nu pot să muncesc, nu pot să mă deplasez, nici ea, săracul copil, de un an și jumătate nu a mai mers nici la activități, nu a mai mers nicăieri, adică este afectată și ea”, a încheiat Laurette.

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Sursă foto: Instagram

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