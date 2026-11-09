Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Momente de cumpănă și suferință pentru Emily Burghelea (28 ani). Fosta asistentă TV trece prin clipe cumplite după ce soțul ei, Andrei, a primit un diagnostic medical delicat: un chist arahnoidian cranian de mari dimensiuni, care continuă să crească accelerat. Deși medicii recomandă o intervenție chirurgicală de urgență, bărbatul ezită să se lase pe mâna chirurgilor, motiv pentru care vedeta a lansat un apel disperat pe rețelele de socializare.

Soțul lui Emily Burghelea, diagnosticat cu un chist cranian uriaș

Vestea a căzut ca un trăsnet peste familia vedetei, care încearcă din răsputeri să rămână unită și pozitivă în fața unui diagnostic ce impune acțiune medicală de urgență. Emily Burghelea a recunoscut cu sinceritate că se simte copleșită de situație și că încearcă să înțeleagă zbuciumul interior al partenerului său de viață.

Pe contul său de socializare, influencerița a scris un mesaj sfâșietor, mărturisind că trăiește cu speranța că totul este doar un coșmar din care se va trezi curând. În același timp, ea a vorbit despre efortul uriaș pe care îl depune Andrei pentru a părea stăpân pe situație în fața celor dragi.

„Eu încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis și o să treacă, eu chiar cred că totul o să fie bine și cumva o să dispară de la sine. Când jumătatea ta mai bună primește o astfel de veste, îți fuge puțin pământul de sub picioare, dar îl prinzi repede cu dinții și te ții de el, pentru că acum doar energia noastră bună contează. Eu știu că Dumnezeu e mare și nu va lăsa lucrurile așa, dar sincer nu mă așteptam să crească atât de mult acest chist… este uriaș. Eu nu știu cum rezistă și nici nu vreau să-mi imaginez ce-i în sufletul lui, ce e sub zâmbetul lui larg, ce ascunde când înghite în sec, de câte ori e puternic pentru noi, câtă presiune suportă, constant în fiecare zi. Nu vrea să se opereze, însă chistul crește și sincer nu știu ce e de făcut… Știu doar că totul o să fie bine, dar nu știu cum. Dacă știe cineva ce am putea face în situația dată, vă rog să ne scrieți. Mulțumesc”, a mărturisit Emily Burghelea pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Cum a arătat rochia de mireasă a Laviniei. Soția lui Pescobar a îmbrăcat o creație de 7.000 de euro

Citește și: Horia Brenciu, despre sacrificiile uriașe din spatele succesului: „A trebuit să părăsesc prieteniile de la poalele Tâmpei”

Diagnosticul a ieșit la iveală după un accident pe pârtia de schi

Problemele de sănătate ale lui Andrei au fost descoperite în urma unui incident nefericit petrecut în timpul unei vacanțe la schi. Deși la momentul impactului durerile au fost extrem de puternice, investigațiile imagistice inițiale nu au indicat leziuni grave aparente.

Ulterior, investigațiile aprofundate au scos la lumină problema reală: existența unui chist arahnoidian intracranian, o formațiune care a început să evolueze rapid și să exercite presiune asupra țesuturilor din jur.

Citește și: Gabriela Cristea, secretul împotriva virozelor de sezon: „Te scoate din orice răceală!”

Citește și: Ce mănâncă Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley. Regula strictă de la care prezentatoarea TV nu se abate: „O țin cât mai departe de…”

Andrei refuză intervenția chirurgicală

Confruntați cu recomandarea fermă a specialiștilor pentru o procedură de extirpare sau decompresie chirurgicală, cei doi soți se află într-un impas major. Andrei este reticent în privința operației pe creier, o procedură complexă și riscantă din punct de vedere emoțional și fizic.

În speranța că ar putea găsi soluții complementare, tratamente alternative sau opinii medicale de la specialiști care au gestionat cazuri similare, Emily Burghelea a cerut sprijinul comunității sale virtuale, căutând mărturii ale unor persoane care au trecut prin astfel de cumpene înainte de a lua o decizie radicală.

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News