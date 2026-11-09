Alina Sorescu, despre regulile stricte impuse fiicelor sale: „Deocamdată e devreme! Trebuie să treacă niște timp până să ajungem la momentul ăla.” Ce nu au voie să facă Raisa și Carolina

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După o perioadă plină de încercări marcate de divorțul de fostul partener și de discuțiile apărute în spațiul public, Alina Sorescu demonstrează o atitudine optimistă și își găsește liniștea alături de cele două fetițe ale sale.

Prezentă recent la un eveniment monden, artista a vorbit deschis despre modul în care își gestionează viața personală, prioritățile profesionale, dar și motivele pentru care este extrem de precaută în privința expunerii celor mici în mediul online.

Testul timpului și dorințele de viitor

Ajunsă într-o etapă de maturitate artistică și personală, Alina Sorescu își dorește să securizeze proiectele pe care le-a construit de-a lungul carierei sale. Cu o activitate bogată în muzică, televiziune și proiecte educaționale, cântăreața prioritizează credibilitatea pe termen lung în detrimentul succesului efemer.

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Pregătită să continue pe drumul său, vedeta a explicat ce urmărește în anii ce urmează: „Îmi doresc să consolidez ceea ce am, pentru că de încercat am încercat multe: muzică, televiziune, ceea ce fac acum cu Picii, și partea de prezență online te învață lucruri noi pe care nu le-ai făcut până acum. Am tot încercat și asta e bine. E important să și consolidezi ceea ce faci. Mulți fac, dar la fel de repede pot și trece, iar atunci, pentru mine, mai ales fiind un artist de cursă lungă, e important să trec testul timpului și să fiu un artist cu credibilitate și peste 10 ani” – a declarat artista pentru Spynews.ro.

Expunerea mediatică a fiicelor, un proces gestionat cu măsură

Deși fetele sale, Carolina și Raisa, sunt obișnuite cu lumea artistică datorită activității mamei lor și fac parte din trupa de copii susținută de aceasta, Alina Sorescu a decis că este mult prea devreme ca ele să dețină conturi personale pe platforme precum Instagram, Facebook sau TikTok. Artista consideră că este esențial ca pasul către lumea virtuală să se facă la momentul potrivit.

Justificând alegerea făcută pentru fiicele ei de 10 și 12 ani, artista a declarat: „Deocamdată e devreme. Fetele mele, Carolina și Raisa, au 10 și 12 ani, deci încă mai trebuie să treacă niște timp până să ajungem la momentul ăla. Nu au conturi de social media. Lor le place și fac cunoștință cu acest domeniu prin intermediul meu, sunt alături de mine și activează și în trupa mea de Pici, sunt pe scenă, au apariții. Au acces la lumea asta, dar încerc să fac parcursul lor în lumina reflectoarelor să se întâmple cu măsură, că așa e bine să fie, totul cu măsură”.

Echilibrul în privința tehnologiei moderne

Măsura adoptată de cântăreață nu înseamnă izolarea celor mici de era digitală, ci gestionarea responsabilă a resurselor pe care tehnologia le pune la dispoziție. Cântăreața susține utilizarea utilă a instrumentelor digitale, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții de zi cu zi.

În încheiere, Alina Sorescu a subliniat că moderația este cheia pentru o dezvoltare armonioasă a fiicelor sale: „Folosim tehnologia, dar cât să aducă partea aia bună, să se dezvolte frumos. Să fie echilibru în toate. Nu se poate nici fără, că doar despre asta e vorba în lumea de azi și le ajută enorm de mult, dar nici să ne ghidăm viața după asta”.

Foto – Facebook

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