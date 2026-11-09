Câți bani ar fi încasat, de fapt, Gabriella Barbu de la Antena 1. Ispita de la „Insula Iubirii” ar fi fost recompensată regește după momentele pasionale cu Prințul Marco

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Participarea la cel mai fierbinte reality-show din Thailanda aduce nu doar celebritate peste noapte, ci și sume consistente în conturi. În culisele emisiunii „Insula Iubirii” se vorbește tot mai des despre recompense financiare speciale, iar Gabriella Barbu se află acum în centrul atenției datorită apropierii sale controversate de Prințul Marco.

Sezonul acesta din „Insula Iubirii” continuă să țină publicul cu sufletul la gură, iar dinamica dintre ispite și concurenți a depășit cu mult stadiul de simplu joc al seducției. În prim-planul atenției s-a aflat Gabriella Barbu, a cărei conexiune cu Prințul Marco s-a intensificat treptat, transformându-se într-o adevărată furtună emoțională.

Punctul culminant al apropierii dintre cei doi s-a consumat în timpul întâlnirii de tip Dream Date, o etapă mult așteptată, gândită special pentru ca participanții să se descopere departe de privirile și judecățile celorlalți.

Departe de vilă, chimia dintre Gabriella și Marco a cedat tentației: cei doi au întreținut relații intime, devenind protagoniștii unor secvențe care au inflamat spiritele printre fanii emisiunii. Consecințele au fost dureroase pe cealaltă insulă, imaginile difuzate stârnind o reacție copleșitoare și multă suferință din partea partenerei acestuia, Bianca Ghiurcă.

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Ispita Gabriella ar fi primit o „primă de obiectiv”

Dincolo de trăirile intense de pe ecran, în culisele show-ului de la Antena 1 miza ar fi și una pur financiară. Potrivit speculațiilor apărute în spațiul public și a informațiilor relatate de Cancan, ispitele ar beneficia de un sistem atractiv de bonusare dacă își îndeplinesc „misiunea”.

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Mai precis, este vehiculată o așa-numită primă de obiectiv în valoare de 10.000 de euro, sumă ce i-ar reveni unei ispite dacă reușește să atingă un prag avansat al apropierii alături de concurentul testat.

În contextul în care Gabriella Barbu a atins pasul decisiv alături de Prințul Marco și au împărtășit clipe de intimitate la Dream Date, numele tinerei a intrat direct pe lista celor despre care se zvonește că ar fi încasat spectaculoasa recompensă suplimentară.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabriella Barbu

Sursă foto: Instagram

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