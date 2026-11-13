Romanița Iovan, adevărul despre operațiile estetice. Cum se menține în formă la 62 de ani

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La 62 de ani, Romanița Iovan afișează o siluetă impecabilă și un ten luminos, sfidând trecerea timpului. Recent, creatoarea de modă a lămurit curiozitatea legată de operațiile estetice și a explicat care sunt regulile de aur ale stilului său de viață echilibrat.

Romanița Iovan, adevărul despre operațiile estetice

Romanița Iovan rămâne una dintre cele mai elegante și admirate prezențe din showbizul românesc. Cu o energie debordantă și un aspect fizic de invidiat, designerul a dezvăluit că frumusețea ei nu este rezultatul procedurilor din cabinetele medicilor esteticieni, ci al disciplinei și al unei perspective optimiste asupra vieții.

Deși multe femei apelează la diverse proceduri minim invazive pentru a estompa semnele îmbătrânirii, Romanița Iovan susține că a ales calea naturală. Creatoarea de modă afirmă cu fermitate că nu a apelat niciodată la bisturiu sau la substanțe injectabile pentru a-și modifica ori întineri trăsăturile.

„Nu e niciun secret, tocmai asta e. Gândește-te așa. Deci nu mi-am făcut nicio intervenție de niciun fel, niciun Botox”, a declarat Romanița Iovan pentru WOWbiz.ro.

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Cum se menține în formă creatoarea de modă

Dincolo de îngrijirea exterioară, vedeta pune un accent deosebit pe echilibrul interior. Romanița Iovan este convinsă că starea de spirit se reflectă direct pe chip și că atitudinea pozitivă este esențială, indiferent de obstacolele întâmpinate.

„Am un stil de viață sănătos, cum zic eu, dar nu că e sănătos neapărat că mănânc sănătos. Ci să ai un vibe pozitiv, indiferent dacă treci prin perioade mai grele, este clar că la un moment dat vor fi și cele mai bune. Eu tot timpul am crezut în legea compensației”, a explicat designerul.

Pe lângă optimism, mișcarea ocupă locul fruntaș în rutina sa zilnică. Romanița Iovan nu se limitează la exerciții ușoare, ci include în antrenamentele sale și greutățile, subliniind beneficiile pe care acest tip de efort le are atât asupra musculaturii, cât și asupra activității cerebrale.

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„Fac mult sport. Și sportul ajută și la menținerea stării de sănătate, dar ajută și psihicul. Și oricum e o chestie foarte interesantă, dar e adevărată, eu fac sport și cu gantere. Ganterele, greutățile de fapt, ajută. Practic mușchii sunt puși în mișcare și se produc niște efecte în lanț și unul dintre ele este cel care ajunge la creier și, practic, datorită mișcării cu greutăți, se creează baby neuroni. Îți dai seama ce important e pentru noi să fim sănătoși?”, a povestit ea.

De asemenea, Romanița Iovan are un program strict de odihnă de la care încearcă să nu se abată, asigurându-se că doarme între șapte și opt ore în fiecare noapte.

„Încerc să le respect, da. Încerc să dorm, cel puțin, șapte ore. Șapte ore, șapte ore jumătate, spre opt ore. Adică, practic, mă culc până în ora 23.00 și mă trezesc la ora 7.00 dimineața”, a mai precizat creatoarea de modă.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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