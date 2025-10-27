Ilinca Vandici are un nou iubit, la doi ani de la divorț. Cine este Bogdan Boitor. Are tangențe cu lumea politică

Ilinca Vandici iubește din nou, la doi ani de la divorțul de Andrei Neacșu. Prezentatoarea de la Kanal D a fost fotografiată alături de noul iubit la aeroport, de unde au plecat, împreună cu fiul ei și o bonă, într-o vacanță de câteva zile.

Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici

Ilinca Vandici (39 de ani) a fost surprinsă de paparazzi Cancan pentru prima oară alături de un alt bărbat, după divorțul de Andrei Neacșu (34 de ani), din anul 2023. Noul iubit al prezentatoarei TV se numește Bogdan Boitor și are tangențe cu lumea politică.

Bogdan Boitor este fiul lui Vasile Boitor, fost primar cu șase mandate în Asuaju de Sus, județul Maramureș, și actual consilier județean. La rândul lui, Bogdan a candidat în trecut pe listele partidului PSD la Camera Deputaților, dar nu a obținut suficiente voturi pentru a ocupa un loc în Parlament.

Înainte să o cunoască pe Ilinca Vandici, Bogdan Boitor ar fi fost logodit cu o femeie din Maramureș, Marinela, medic specializat în nutriție și diabetologie. Relația lor s-ar fi încheiat în urmă cu aproximativ doi ani, iar, potrivit sursei citate, Marinela ar locui în prezent în Franța. Contactat de jurnaliști, Bogdan a refuzat să comenteze aspecte legate de viața personală.

Pentru moment, nici Ilinca Vandici, nici Bogdan Boitor nu au făcut declarații publice despre natura relației lor. Totuși, apariția lor împreună, alături de fiul prezentatoarei, reflectă o conexiune importantă.

Ilinca Vandici a spus prin ce a trecut după ce s-a despărțit de Andrei Neacșu

Ilinca Vandici a anunțat în iulie 2023 că ea și Andrei Neacșu au decis să divorțeze, după o relație de șapte ani, dintre care șase de căsnicie.

În martie anul acesta, în cadrul emisiunii „Follow Us!” de la Kanal D, pe care o găzduiește alături de Teo Trandafir (57 de ani), Ilinca a făcut dezvăluiri rare despre momentele dificile prin care a trecut după ce mariajul ei s-a destrămat.

„Fix asta am zis. «N-am cum să cad acum, am un copil de crescut, merg înainte orice ar fi.» Dar asta nu a însemnat că eu am fost bine, că am fost vindecată, că am avut o energie bună și am plutit pe un norișor. M-am măcinat și m-am consumat și m-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor”, a declarat Ilinca, în cadrul emisiunii sale de la Kanal D.

Ilinca și fostul soț au un fiu împreună, Zian, în vârstă de 8 ani.

