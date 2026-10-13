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Noi detalii despre execuția eșuată a Christei Pike. Neînțelegeri în timpul apelului la numărul de urgență

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Christa Pike, singura femeie de pe culoarul morții din Tennessee, a supraviețuit unei execuții eșuate pe 30 septembrie 2026. Incidentul a generat confuzie între autorități, iar guvernatorul statului a ordonat suspendarea execuțiilor programate. Acum a fost făcut public și apelul la 911 dat în seara execuției din centrul de corecție în care se afla Pike.

Confuzie la 911: Povestea execuției eșuate a Christei Pike

Într-o noapte dramatică de toamnă, execuția eșuată a Christei Pike a zguduit Tennessee, dezvăluind deficiențe grave în sistemul de justiție. În jurul orei 20.40, pe 30 septembrie 2026, de la Riverbend Maximum Security Institution din Nashville, a fost efectuat un apel de urgență la 911.

„Am desfășurat o execuție în această seară. Am administrat 10 grame de pentobarbital. Persoana nu este încă decedată. Asta a început acum aproximativ o oră. Solicităm o ambulanță”, a declarat un reprezentant al închisorii, conform unei transcrieri publicate de Metro Nashville Emergency Communications Center, citată de ABC News.

Înregistrările apelurilor arată o serie de neînțelegeri între dispeceri, personalul penitenciarului și echipele de intervenție. În timpul primului apel, dispecerul a cerut un cod de verificare, dar apelantul a spus că nu îl are.

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„Cum de nu au un cod?”, a întrebat dispecerul, vizibil confuz.

În ciuda insistențelor, verificarea situației a stagnat, ceea ce a întârziat intervenția salvatorilor.

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La ora 21.00, o altă dispeceră a contactat centrul de control al Departamentului de Corecție din Tennessee pentru a verifica incidentul.

„Avem echipe de intervenție care așteaptă. Încercăm doar să verificăm”, a spus ea.

Răspunsul a fost tulburător: nimeni din instituția lor nu ar fi efectuat apelul inițial. La doar câteva minute după, la ora 21.08, Kelly Gleason, avocatul lui Pike de la Tennessee Office of the Post Conviction Defender, a sunat la 911 pentru a solicita „îngrijire medicală de urgență, care să salveze viața”.

„Pike este încă în viață, respiră și are nevoie urgentă de ajutor medical”, a spus Gleason, conform înregistrărilor.

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O noapte de haos la Riverbend

Ambulanțele au ajuns la fața locului, dar accesul acestora în închisoare a fost blocat. La 21.11, centrul de comunicații de urgență al orașului Nashville a cerut intervenția unui ofițer de la Tennessee Highway Patrol, pentru a permite accesul echipajelor medicale în incintă.

În timpul primului apel 911, la întrebarea dacă Christa Pike mai respira normal, apelantul a răspuns: „Nu. Respirația este foarte grea și lentă”.

De asemenea, apelantul nu a putut confirma dacă Pike avea dureri în piept, precizând doar că „persoana nu este conștientă”.

În ciuda haosului, deținuta a fost în cele din urmă transportată la spital, unde a fost pusă pe un ventilator. După aproape o săptămână, și-a recăpătat cunoștința, dar a rămas cu arsuri grave pe brațe din cauza injecției cu pentobarbital. În prezent, ea a fost externată și transferată înapoi la penitenciar, conform declarațiilor avocaților săi.

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O execuție care ridică semne de întrebare

Christa Pike, singura femeie aflată pe culoarul morții din Tennessee, a fost condamnată la pedeapsa capitală pentru uciderea, în 1995, a unei tinere de 19 ani, Colleen Slemmer. Totuși, execuția eșuată a acesteia a generat un val de critici la adresa sistemului de justiție. Conform Death Penalty Information Center, aceasta este prima persoană care supraviețuiește unei injecții letale în istoria modernă.

Directorul executiv al centrului a descris acest incident drept „cel mai grav pe care l-am văzut vreodată și diferit de orice altă execuție eșuată din era modernă”.

Avocații Christei Pike cer comutarea pedepsei

Avocații Christei Pike au atras atenția încă dinaintea execuției că medicamentele folosite prezintă un risc ridicat de durere și suferință. După eșecul procedurii, ei au raportat că aceasta prezenta arsuri severe și probleme cognitive.

În lumina acestor evenimente dramatice, echipa juridică a Christei Pike solicită comutarea pedepsei capitale în închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Guvernatorul Tennessee, Bill Lee, a răspuns prin suspendarea temporară a execuțiilor programate în stat și demararea unei anchete independente privind incidentul. Frank Strada, comisarul Departamentului de Corecție, și-a dat demisia la începutul lunii octombrie.

Sursă foto: Profimedia

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