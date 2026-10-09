Pentagonul transmite in direct o execuție. Cine este psihiatrul militar condamnat la moarte

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Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că publicul va putea urmări execuția prin împușcare a unui fost ofițer al armatei americane, condamnat pentru un atac armat în masă comis la baza militară Fort Hood din Texas.

Execuție transmisă în direct. Premieră în SUA

Într-un interviu acordat publicației conservatoare Real America’s Voice, de la bordul navei USS Abraham Lincoln, Hegseth a spus că Nidal Hasan „va fi executat de un pluton de soldați și ne vom asigura că oamenii vor putea urmări execuția”.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că astfel de fapte au consecințe grave”, a declarat Hegseth, care a descris această metodă de execuție drept o alegere evidentă.

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Hegseth a precizat că execuția va avea loc pe 3 decembrie, la ora 13:00, la Fort Hood, în aceeași zi a săptămânii și la aceeași oră la care Hasan a comis atacul.

Fostul psihiatru militar Nidal Hasan a apărut în fața instanței pe 29 ianuarie 2015, la Fort Leavenworth, în statul Kansas, unde este deținut în așteptarea executării pedepsei capitale. Bell County Sheriff’s Department

Potrivit unui oficial al Departamentului Apărării, execuția va fi transmisă în direct pe internet, însă nu se știe încă pe ce platformă.

Ultima execuție militară prin spânzurare a avut loc în 1961, când soldatul John Bennett a fost executat după ce a fost condamnat pentru violarea și tentativa de ucidere a unei fete de 11 ani, în Austria.

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Ultima execuție prin împușcare efectuată de armata americană a fost cea a soldatului Eddie Slovik, în 1945. Acesta fusese condamnat de o curte marțială pentru dezertare în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cine este psihiatrul condamnat la moarte

Hasan a fost condamnat în 2013 pentru omor premeditat, în urma unui proces desfășurat în sistemul judiciar militar american, și a primit pedeapsa cu moartea.

Pe 5 noiembrie 2009, Hasan, fost maior și psihiatru militar, a deschis focul la baza Fort Hood. A ucis 13 persoane și a rănit alte 32, strigând „Allahu akbar”, expresie arabă care înseamnă „Dumnezeu este mare”.

În urma atacului, Hasan a rămas paralizat de la brâu în jos, după ce a fost împușcat. Ulterior, le-a spus unui grup de specialiști în sănătate mintală din cadrul armatei că și-ar fi dorit să fi fost ucis, deoarece astfel ar fi devenit un martir pentru cauza sa. El a mai afirmat că, și dacă ar fi executat, tot ar fi considerat un martir.

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Președintele Donald Trump a aprobat recent recomandarea lui Hegseth privind executarea pedepsei prin împușcare, a declarat Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, într-o postare pe rețelele sociale.

Potrivit Death Penalty Information Center, după ce președintele aprobă pedeapsa cu moartea pronunțată într-un proces militar, condamnatul poate solicita instanțelor federale să intervină printr-o procedură juridică numită habeas corpus, prin care poate contesta legalitatea detenției.

Dacă cererea este respinsă definitiv, militarul este condus din celula în care așteaptă execuția pe o scară până la camera de execuție din cadrul închisorii militare United States Disciplinary Barracks. În mod tradițional, condamnatul este legat de o targă și executat prin injecție letală. În cazul lui Hasan, însă, Departamentul Apărării a anunțat că execuția va avea loc prin împușcare.

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