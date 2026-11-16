Avertismentul lansat de Traian Băsescu cu privire la economia României: „Trebuie să reducem cheltuieli, nu să mărim taxe!”

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Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că România traversează un moment economic dificil și susține că Guvernul ar trebui să încheie de urgență cel puțin un acord preventiv cu Fondul Monetar Internațional (FMI).

Fostul șef de stat a explicat că o astfel de înțelegere ar oferi țării o plasă de siguranță financiară cu dobânzi extrem de avantajoase, de 1-2%, accesibilă rapid în caz de forță majoră.

De ce evită clasa politică venirea Fondului Monetar Internațional

Traian Băsescu este de părere că temerile legate de intervenția FMI sunt induse artificial de către politicieni, singurii care ar avea de pierdut în urma unui control riguros asupra finanțelor publice. Fostul președinte a indicat direct spre modul în care sunt gestionate fondurile guvernamentale, menționând programul de investiții „Anghel Saligny”:

„Eu spun de 6 luni: chemaţi FMI-ul. Nu neapărat pentru bani, deşi ce bine ne-ar fi să avem bani cu dobândă cum dă FMI-ul, 1-2%. Dar nu e obligatoriu să iei bani de la FMI. Dacă ai noştri consideră că pot să ia de pe piaţă şi nu au nevoie de FMI, să facă măcar un acord preventiv în care stabileşti cu FMI o anumită sumă pe care, dacă intri în criză, ai tras-o” – a spus la România TV, în cadrul emisiunii „România exclusiv”.

Fostul șef de stat a subliniat că reticența actualilor guvernanți vine din frica de transparență și de auditul strict pe care instituția internațională îl impune:

„Asta e o poveste făcută şi de politicieni. N-aş vrea să intre FMI să vadă ce e cu Anghel Saligny, că FMI-ul ia creionul şi, ca un contabil, socoteşte tot. De asta nu-l vrem nici să se apropie de România.”

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Rolul FMI în raport cu Comisia Europeană și soluția pentru criză

În viziunea lui Traian Băsescu, prezența FMI la București nu ar aduce sarcini suplimentare pentru cetățeni, deoarece România are deja un cadru stabilit cu oficialii de la Bruxelles. În acest context, instituția financiară ar avea doar un rol de susținere tehnică:

„FMI-ul nu poate face nimic acum pentru că România are un program cu Comisia Europeană. Acum nu poate decât să asiste şi să sprijine Comisia, deci nu-ţi dă alte sarcini” – a adăugat fostul șef de stat.

Totodată, fostul președinte a criticat ideea majorării taxelor ca măsură de redresare bugetară, insistând că singura soluție viabilă este tăierea cheltuielilor statului: „Eu am ajuns la concluzia că a creşte taxele generează incertitudine. Concluzia e că dacă vrem să controlăm procesul, trebuie să reducem cheltuieli, nu să mărim taxe.”

Lecția crizei anterioare: lichidități rapide și dobânzi mici

Pentru a-și susține argumentele, Traian Băsescu a reamintit de acordul încheiat în timpul mandatului său, când România se confrunta cu costuri uriașe de finanțare pe piețele externe:

„Trebuie să înţelegi ce e în ţara ta. FMI-ul nu a fost convins deloc atunci, dar după două zile au ajuns la concluzia că noi avem o soluţie şi s-a făcut acordul. Acel acord ne-a ajutat foarte mult, pentru că atunci România se împrumuta cu 8% dobândă şi am fi băgat ţara într-o situaţie foarte grea. De asta am preferat să luăm bani de la FMI” – a mai spus Băsescu.

În încheiere, fostul șef de stat a reiterat faptul că românii nu trebuie să privească cu teamă o eventuală colaborare cu Fondul, ci să o vadă ca pe o garanție de stabilitate. Fostul președinte consideră că un acord preventiv i-ar oferi României liniștea necesară în momente imprevizibile, eliminând riscurile majore de finanțare externă și oferind certitudinea că statul are un sprijin financiar pregătit oricând pentru situații de urgență.

Foto – Hepta

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