Traian Băsescu o vede pe Mirabela Grădinaru candidată la președinție: „A învățat mersul pe covoare prin toate capitalele”

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Traian Băsescu propune apariția unui nou partid politic, declarând că actualele opțiuni nu-l conving. Fostul președinte sugerează chiar o posibilă candidatură a Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la alegerile din 2028.

Traian Băsescu susține că Mirabela Grădinaru ar fi o posibilă candidată la Președinția României

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a stârnit noi discuții politice într-un interviu pentru Digi24, sugerând necesitatea apariției unui nou partid pe scena politică. De asemenea, el nu a exclus posibilitatea ca Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, să fie o potențială candidată la alegerile prezidențiale din 2028.

„Ar trebui un partid nou. Eu nu văd un motiv pentru care să votez din nou, să spunem, PNL-ul. Sau să votez din nou PSD-ul. N-am de ce să-i votez. Sau să votez AUR-ul, un partid care, cu două conserve, cu Peiu și cu Dungaciu, se prezintă ca fiind partid nou. Doamne, iartă-mă! Păi Peiu a fost pe lângă Radu Vasile, a fost pe lângă Adrian Năstase, mare patriot și director la SIDEX Galați, când s-a dat SIDEX Galați, deci Peiu să ne lase. Poate vrea să ocupe de altceva, dar să nu se prezinte ca exponent al unui partid nou”, a declarat Băsescu, exprimându-și dezamăgirea față de actualele opțiuni politice.

O declarație care a atras atenția a fost cea referitoare la Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, despre care Băsescu susține că ar putea fi pregătită să candideze la Președinție.

„Nu spun o răutate, dar s-ar putea să avem o candidată, pe doamna Mirabela Grădinaru. Că văd că merge, a învățat mersul pe covoare prin toate capitalele, dânsul merge doar însoțit, deci s-ar putea să se pregătească un candidat în felul acesta”, a afirmat el.

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Nicușor Dan și provocarea unui partid propriu

Întrebat dacă actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, ar trebui să aibă propriul său partid pentru a-și susține ideile, Traian Băsescu a fost sceptic în privința posibilității de a construi o astfel de formațiune politică în timpul rămas până la alegerile din 2028.

„Știți ceva, cred că acum deja a devenit foarte greu să-și mai construiască un partid în legislatura asta, pentru că încă suntem în 2026, peste 2 ani sunt alegeri, dar peste un an deja se cam intră în campanie. Dacă nu s-a apucat de la început, e târziu să mai facă și ce a avut a îndepărtat într-un fel sau altul”, a explicat fostul președinte.

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Fostul președinte a continuat să sublinieze că, uneori, politicienii trebuie să gândească dincolo de convențional.

„Nu știu, dar oamenii politici, și eu încă sunt un politic, au obligația să aibă fantezii. Ne mai întâlnim peste câțiva ani și vedem. Dar e o variantă, care îl scutește de bătaia de cap de a avea un partid. Pentru că asta e vulnerabilitatea majoră pe care o are acum, președintele Dan. Faptul că nu are un partid care să gestioneze lucrurile în Parlament, în favoarea ideilor dânsului”, a concluzionat Traian Băsescu.

Sursă foto: Hepta

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