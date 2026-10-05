Alertă în Marea Neagră: O navă a fost atacată de drone în apropierea platformei petroliere „Pescăruș”. Doi marinari au murit

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Incident grav în Marea Neagră, în apropierea portului Midia. O navă a fost cuprinsă de flăcări, la mică distanță de o platformă petrolieră. Potrivit unor surse, vasul ar fi fost lovit de două sau trei drone. Doi marinari au murit, iar alte 11 persoane sunt date dispărute, conform surselor citate de ȘtirileProTv. Echipele de salvare desfășoară o operațiune pentru găsirea și recuperarea celor dispăruți.

Incident grav în Marea Neagră. O navă a luat foc

O navă ar fi fost lovită de două sau trei drone în dreptul portului Midia, foarte aproape de o platformă petrolieră, conform Știrile Pro Tv. Totodată, doi marinari au murit, conform autorităților, iar 11 sunt în continuare dați dispăruți.

Alarma a fost dată în jurul orei 10 și 37 de minute, iar apelul de la echipajul navei anunța că marinarii au nevoie de ajutor și că la bord ar fi izbucnit un incendiu.

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„Structurile Ministerului Afacerilor Interne desfășoară o misiune complexă pentru salvarea echipajului unei nave care s-a scufundat în Marea Neagră. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați. De asemenea, au fost identificate și două persoane decedate.Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat, prin troliere, persoanele rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență.Misiunea este în dinamică, navele Gărzii de Coastă și elicopterul Inspectoratului General de Aviație desfășurând activități specifice.

În data de 05.10.2026, în jurul orei 11:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către MRCC Constanța cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu.

MRCC Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, nava Gărzii de Coastă fiind desemnată coordonator la fața locului al activităților de căutare și salvare.

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Polițiștii de frontieră, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului General de Aviație, au acționat imediat pentru căutarea și salvarea membrilor echipajului”, a transmis MAI.

Nava avea 14 marinari la bord

Nava Royad Mammadov plecase pe 18 septembrie din Izmail, Ucraina, și se îndrepta spre Ravenna, Italia. La bord se aflau 14 marinari.

În momentul în care a fost dată alarma, nava se afla la aproximativ 9 mile marine sud-est de platforma petrolieră Pescăruș.

Pentru intervenție au fost trimise de urgență trei nave ale ARSVOM și o navă a Gărzii de Coastă.

Foto: Captura video/StirileProTv

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