Mirabela Grădinaru, în lacrimi la Maternitatea Polizu. Ce a povestit despre copiii săi născuți prematur: „Primul lor pătuț a fost un incubator”

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Mirabela Grădinaru a fost prezentă la Maternitatea Polizu din cadrul Institutului „Alessandrescu-Rusescu”, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a atras privirile celor din jur, însă cel mai intens moment a fost cel în care a vorbit public despre propria experiență de mamă.

Mirabela Grădinaru a izbucnit în plâns, în timpul unui eveniment

Pentru această vizită, Mirabela Grădinaru a ales o rochie roz pastel din colecția Andreei Raicu, modelul „Amelia”, în valoare de 1.250 de lei. Piesa vestimentară are o croială conică, mâneci trei sferturi și un decolteu decorat cu o perlă și un cristal.

Prima Doamnă și-a completat ținuta cu un colier și cercei din perle, a purtat părul strâns într-un coc simplu, iar machiajul a fost natural, cu un accent discret pe blush.

Dincolo de prezența elegantă, discursul său a impresionat întreaga sală. Cu lacrimi în ochi, Mirabela Grădinaru a vorbit despre vinovăția și frica pe care le-a simțit după ce a adus pe lume copii prematuri.

„Sunt și momente de recunoștință, de reîntâlnire și, de cele mai multe ori, de vindecare. Îmi amintesc emoția cu care am revenit, după mulți ani, într-o secție de terapie intensivă pentru nou-născuți, ținându-mi copiii de mână. Le vorbisem foarte mulți ani despre teamă, despre speranță și despre vinovăția pe care am trăit-o mult timp după nașterea lor prematură”, a povestit Mirabela Grădinaru, emoționată.

„Dar adevăratul proces de vindecare a început abia când m-am întors în acea secție alături de ei, pentru că, în sfârșit, au putut vedea locul despre care încercasem să le povestesc ani la rând: primele lor săptămâni de viață, faptul că primul lor pătuț a fost un incubator, teama cu care priveam aparatele care i-au ajutat să crească și, nu în ultimul rând, pe «zânele» care ați fost dumneavoastră, domnilor doctori și doamnelor asistente, cei care i-ați îngrijit și i-ați ocrotit până în momentul în care au fost suficient de puternici și de pregătiți să poată fi ținuți în brațe de părinții lor, de mine, și să meargă acasă”, a mai dezvăluit ea.

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Prima Doamnă, despre copiii născuți prematur

Aceasta a subliniat că astfel de întâlniri aduc alinare atât familiilor, cât și celor mici:

„De aceea cred că aceste aniversări sunt și momente de terapie, atât pentru copii, cât și pentru părinții lor. Și da, un copil născut prematur este un copil foarte mic, dar ne dovedește, din primele clipe ale vieții, cât de mare poate fi lupta lui și cât de puternic este în această luptă pentru viață. Un copil născut prematur învață din primele clipe ce înseamnă răbdarea și ce înseamnă munca”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

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„Așa cum bine ați precizat, părinții copiilor născuți prematur măsoară speranța în grame, în pași mărunți, dar extrem de importanți pentru viitorul lor. Viața este o minune, iar poveștile acestor copii ne amintesc că minunile nu există doar în povești, ci se întâmplă în fiecare maternitate, prin puterea lor, prin iubirea părinților și prin profesionalismul și devotamentul cadrelor medicale”, a subliniat partenera lui Nicușor Dan.

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Foto: Dumitru Angelescu (Libertatea)

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