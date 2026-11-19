Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mirabela Grădinaru a mers la Varșovia, unde a fost primită de soția președintelui Poloniei, Marta Nawrocka. Partenera lui Nicușor Dan a participat la conferința internațională „Their future. Our responsibility” („Viitorul lor. Responsabilitatea noastră”), dedicată protejării copiilor și adolescenților în mediul digital.

Mirabela Grădinaru, întâlnire cu Prima Doamnă a Poloniei

Evenimentul, programat în perioada 18-19 noiembrie 2026, a reunit oficiali și experți în siguranță online. Alături de Mirabela Grădinaru au fost prezente Diana Nausėdienė, Prima Doamnă a Lituaniei, și Charity Wallace, trimisa specială a Melaniei Trump. Din delegația Administrației Prezidențiale a României au făcut parte și consilierii de stat Vlad Ionescu și Diana Punga.

Gazda evenimentului a salutat prezența invitatelor printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook:

„În decorul deosebit al Băilor Regale, în Palatul de pe Insulă, am avut plăcerea de a le primi pe Diana Nausėdienė, Prima Doamnă a Lituaniei, pe Mirabela Grădinaru, Prima Doamnă a României, și pe Charity Wallace, trimisa specială a Melaniei Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, pentru inițiativa dedicată viitorului generațiilor. Acestea au acceptat invitația mea de a participa la conferința «Viitorul lor. Responsabilitatea noastră»”, a scris Marta Nawrocka.

Foto: Przemysław Keler/KPRP/ Marta Nawroka – facebook

Citește și: Dragoș Bucur și Dana Nălbaru își deschid porțile gospodăriei pentru turiști. Ce surprize pregătesc în Argeș

Citește și: Gabi Tamaș a ajuns la Poliție după o bătaie în Centrul Vechi

Ce ținută a purtat Prima Doamnă a României

Mirabela Grădinaru a ales o ținută elegantă, formată dintr-un palton negru. Sub palton se observă o fustă midi, fluidă și vaporoasă, în nuanțe de gri și negru, cu un imprimeu geometric discret. Modelul aduce un plus de textură și sparge monotonia negrului, păstrând totodată o notă de eleganță clasică. Mirabela Grădinaru a completat ținuta cu pantofi nude, cu vârful ascuțit și toc înalt.

Un alt element care nu trece neobservat este geanta de dimensiuni medii, într-o nuanță de bej-gri, cu formă structurată, mâner scurt și închidere elegantă. Este un accesoriu discret, dar de efect, care aduce o notă luminoasă întregii combinații vestimentare. Este o geantă Caresta, furnizor al Casei Regale, brand românesc, la prețul de 995 de lei. Geanta și pantofii s-au asortat cu sacoul bej pe care prima doamnă l-a purtat ulterior în timpul conferinței.

Foto: Przemysław Keler/KPRP/ Marta Nawroka – facebook

Marta Nawrocka, Prima Doamnă a Poloniei, a ales o ținută elegantă, într-o nuanță profundă de maro-prună, cu reflexe de vișiniu închis. Aceasta a purtat un compleu format dintr-o jachetă cambrată, cu guler rotunjit și închidere frontală cu nasturi, și o fustă amplă, ușor evazată, care coboară sub genunchi. Croiala jachetei, cu talia discret marcată și partea de jos ușor evazată, îi conferă ansamblului un aer feminin și sofisticat, amintind de eleganța ținutelor clasice.

Prima Doamnă a Poloniei a optat pentru o pereche de cizme negre, înalte, până sub genunchi, din piele lucioasă, cu toc și detalii decorative ondulate pe partea din față. Încălțămintea oferă un contrast discret cu nuanța costumului și accentuează eleganța ținutei. Machiajul este natural, iar bijuteriile sunt discrete, fără să distragă atenția de la ansamblul vestimentar.

Citește și: Fiica lui Cătălin Crișan intră în televiziune. Daria Crișan a semnat cu Antena 1

Citește și: Elena Udrea, din nou în atenția magistraților. Miza uriașă de 1,7 milioane de euro pentru care ANAF o cheamă în instanță pe fosta ministră a Turismului

Ce mesaj a transmis Mirabela Grădinaru la Varșovia

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru a pus accent pe rolul familiei și al educației în prevenirea pericolelor la care sunt expuși copiii în mediul digital. Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, Prima Doamnă a României a subliniat că prevenția începe prin relațiile pe care adulții le construiesc cu cei mici: un părinte care știe să asculte, un profesor care observă schimbările de comportament sau un adult care oferă înțelegere în locul reproșurilor.

Foto: Przemysław Keler/KPRP/ Marta Nawroka – facebook

De asemenea, aceasta a subliniat că tehnologia ar trebui să consolideze legătura dintre copii și adulți, nu să o înlocuiască. Un alt subiect important îl reprezintă educația digitală, atât pentru copii, cât și pentru părinți și profesori. Mirabela Grădinaru a evidențiat și necesitatea unor canale accesibile de consiliere și raportare a conținutului dăunător din mediul online.

Reuniunea se desfășoară în cadrul platformei „Fostering the Future Together”, lansată de Melania Trump, și abordează probleme concrete legate de pericolele online, precum hărțuirea pe internet, manipularea informațiilor, dependența de ecrane și riscurile inteligenței artificiale.

De asemenea, a atras atenția că tehnologia trebuie să apropie oamenii, nu să înlocuiască legăturile dintre ei, cerând mai multă educație digitală și soluții simple prin care copiii să poată cere ajutor sau raporta conținutul periculos din online.

Sursă foto: Przemysław Keler/KPRP/ Marta Nawroka – facebook, Administrația Prezidențială a României

Urmărește-ne pe Google News