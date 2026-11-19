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După mai bine de doi ani de când au renunțat la agitația Capitalei pentru liniștea satului Moșteni-Greci, Dragoș Bucur (49 ani) și Dana Nălbaru (50 ani) fac un pas spectaculos în viața lor rurală. Cei doi își transformă colțul de rai din județul Argeș într-o pensiune primitoare, unde oaspeții se vor putea bucura de preparate de casă, natură și compania animalelor de la fermă.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru își deschid pensiune

Mutarea la țară a lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru a inspirat deja mii de oameni prin intermediul proiectului „Bucurii la țară”, iar acum fanii cuplului vor avea ocazia să experimenteze pe propria piele acest stil de viață autentic. Prezentatorul de la „Visuri la cheie” a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare, dezvăluind că inaugurarea va avea loc odată cu venirea primăverii.

Proiectul de agroturism reprezintă un nou vis împlinit pentru cei doi artiști, care își doresc să împărtășească cu ceilalți tihnă și bucuria lucrurilor simple. Odată cu înflorirea livezii, gospodăria din Moșteni-Greci își va întâmpina primii vizitatori, în paralel cu lansarea unui nou sezon al emisiunii lor.

„Ne întoarcem din primăvară cu un nou sezon «Bucurii la țară», dar și cu un proiect de suflet. Dacă totul merge cum visam, odată cu florile din livadă, vă așteptăm și pe voi să ne treceți pragul, să gustați dulciurile Danei și mâncărurile mele, iar copiii să se joace cu măgărușii, oile și căluții noștri”, a transmis Dragoș Bucur pe Facebook.

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Renovări pe ultima sută de metri și o mică fermă plină de viață

Proprietatea familiei este un adevărat refugiu în mijlocul naturii, fiind înconjurată de o grădină generoasă, o livadă și o pădure chiar în spatele curții. Alături de cei trei copii ai lor, Dragoș și Dana au amenajat deja un solar pentru legume și îngrijesc o adevărată menajerie.

Până la sosirea primilor turiști, lista de sarcini este însă plină. Cei doi au în plan renovarea unei case vechi de pe domeniu, vopsirea grajdului și a gardului de la cai, precum și amenajarea unui mic iaz cu pești.

„Avem doi cai, doi măgari, patru oi, un porc, șase câini, trei gâște, o rață și o găină și cinci stupi cu albine. Ne lipsesc multe, dar vorba aceea că la casă treaba nu se termină niciodată e foarte adevărată. Urmează o renovare a unei case vechi, vopsitul gardului la cai și al grajdului și un iaz mic cu pești”, a povestit actorul pentru Libertatea.

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Dragoș Bucur, despre viața la țară

Decizia de a părăsi Bucureștiul nu a fost luată peste noapte, ci a fost discutată cu întreaga familie, acomodarea făcându-se treptat. Deși munca la țară nu este deloc ușoară, Dragoș Bucur mărturisește că el și Dana Nălbaru și-au găsit aici adevărata împlinire, departe de rutina urbană dintre patru pereți și vizitele la mall.

„Trezitul dimineața și băutul cafelei în fața pomilor, adunatul bălegarului, țesălatul cailor, copilitul roșiilor, colectarea mierii, adunatul ouălor, grătarul din fața casei, toate astea ne umplu viața într-un mod mult mai plăcut decât orașul. Acum câteva zile, am ieșit din casă seara să verific ceva, am văzut cerul plin de stele, pomii în lumina lunii, se auzeau păsări… Am intrat în casă și i-am spus Danei: «Iubire, tu îți dai seama că noi locuim într-o livadă?» Îmi doresc să am familia aproape, și aici mă refer la toți din familia mea extinsă, asta mă face să mă simt liniștit”, a declarat Dragoș Bucur pentru Viva!. Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dragoș Bucur și Dana Nălbaru Sursă foto: Instagram, Facebook

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