Dana Nălbaru și-a schimbat look-ul. Cum arată artista după ce s-a tuns singură: „Mi-am băgat foarfeca în păr”

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Dana Nălbaru a sărbătorit cei 50 de ani cu o schimbare de look. Aflată în Grado, Italia, artista și-a tuns singură părul, inspirată de libertatea trăită pe coasta Adriaticii.

Dana Nălbaru, schimbare de look

Dana Nălbaru, care a cucerit topurile anilor 2000 cu trupa Hi-Q, a impresionat recent printr-o schimbare de look spontană, realizată chiar de ea însăși, pe malul Mării Adriatice.

„Luna aceasta împlinesc 50 de ani. Am plecat acum câteva zile într-o vacanță de-o lună și, inspirată de «aerul italian», mi-am băgat foarfeca în păr și l-am tuns singură. Sunt în Grado acum și-mi place cum îmi stă părul”, a mărturisit artista pe contul său de Instagram.

Noul său look, proaspăt și natural, a primit aprecieri entuziaste din partea fanilor.

Această decizie spontană reflectă perfect stilul de viață relaxat pe care Dana Nălbaru l-a îmbrățișat în ultimii ani. Împreună cu soțul său, actorul Dragoș Bucur, și cei trei copii ai lor, Sofia (18 ani), Roxana India (12 ani) și Kadri (9 ani), artista a părăsit Bucureștiul în urmă cu doi ani și jumătate pentru a se muta în satul Moșteni-Greci din județul Argeș.

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Schimbările din viața artistei

Alegerea de a trăi în mijlocul naturii a fost discutată și aprobată de toți membrii familiei Nălbaru-Bucur, consolidând astfel legătura lor strânsă.

„Dialogul deschis, respectul și prioritizarea familiei sunt secretele noastre”, a declarat Dragoș Bucur.

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Această schimbare de peisaj nu este singura transformare semnificativă din viața Danei Nălbaru. Retragerea sa din trupa Hi-Q, în 2003, a marcat un moment de cotitură în cariera sa. Împreună cu Mihai Sturzu și Florin Grozea, Dana a definit o generație cu hituri de succes, dar decizia sa de a părăsi trupa a reflectat dorința de a prioritiza alte aspecte ale vieții.

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Sursă foto: Instagram

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