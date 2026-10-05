Dana Nălbaru și-a schimbat look-ul. Cum arată artista după ce s-a tuns singură: „Mi-am băgat foarfeca în păr”

„Luna aceasta împlinesc 50 de ani. Am plecat acum câteva zile într-o vacanță de-o lună și, inspirată de «aerul italian», mi-am băgat foarfeca în păr și l-am tuns singură. Sunt în Grado acum și-mi place cum îmi stă părul”, a mărturisit artista pe contul său de Instagram.
Noul său look, proaspăt și natural, a primit aprecieri entuziaste din partea fanilor.
Această decizie spontană reflectă perfect stilul de viață relaxat pe care Dana Nălbaru l-a îmbrățișat în ultimii ani. Împreună cu soțul său, actorul Dragoș Bucur, și cei trei copii ai lor, Sofia (18 ani), Roxana India (12 ani) și Kadri (9 ani), artista a părăsit Bucureștiul în urmă cu doi ani și jumătate pentru a se muta în satul Moșteni-Greci din județul Argeș.
Această schimbare de peisaj nu este singura transformare semnificativă din viața Danei Nălbaru. Retragerea sa din trupa Hi-Q, în 2003, a marcat un moment de cotitură în cariera sa. Împreună cu Mihai Sturzu și Florin Grozea, Dana a definit o generație cu hituri de succes, dar decizia sa de a părăsi trupa a reflectat dorința de a prioritiza alte aspecte ale vieții.
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