Ella Vișan a căzut de 100 metri în gol, pe munte. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a trecut prin clipe de groază

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Ella Vișan, fostă concurentă Insula Iubirii, a trecut prin clipe de groază după ce a căzut 100 de metri în gol pe Vârful Negoiu. Tânăra, care are răni vizibile, a povestit experiența trăită pe rețelele sociale.

Ella Vișan a căzut 100 metri în gol, pe munte

Ella Vișan a trăit clipe dramatice în timpul unei drumeții pe Vârful Negoiu, după ce a căzut în gol aproximativ 100 de metri. Deși rănile fizice și șocul emoțional au fost considerabile, tânăra a găsit puterea să-și povestească experiența pe rețelele de socializare, abordând situația cu un ton surprinzător de optimist.

„V-am făcut un video before Vârful Negoiu, acum vă fac un video after Vârful Negoiu. Am rezistat eroic la 100 de m de stâncă, am picat în gol. O experiență pe care nu am cum să o uit și nici nu vreau să o mai repet. Momentan astea sunt daunele care se văd. Mă dor toate”, a spus Ella Vișan pe Instagram, arătându-le urmăritorilor săi rănile de pe față și mâini.

În ciuda durerilor vizibile și a momentului terifiant prin care a trecut, tânăra a ales să facă haz de necaz.

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Accidentul a avut loc pe 23 septembrie 2026, în timpul unei excursii pe unul dintre cele mai înalte vârfuri montane din România. În ciuda planurilor inițiale de a se întoarce la Brașov pe cont propriu, tânăra a fost nevoită să accepte ajutorul unei ambulanțe.

„Îmi făceam griji cu ce o să ajung din Porumbacu la Brașov, acum știu sigur că o să ajung cu ambulanța. Râdem, glumim, dar a fost groaznic”, a adăugat ea, subliniind ironia situației.

Cum a avut loc accidentul

După ce a mers la spital și a făcut mai multe investigații, Ella Vișan a revenit în mediul online unde a povestit cum a avut loc accidentul.

„A fost un moment de inconștiență, sau nu. Mergeam un pic separați, grupul nostru, iar eu la un moment dat nu am mai văzut marcajele, am deviat de la traseu și am ajuns într-o porțiune cu zăpadă. Deși aveam gheruțele puse pe bocanci, nu au rezistat și efectiv am picat mult”, a dezvăluit ea.

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Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mărturisit că are mai multe lovituri, dar este recunoscătoare că este în viață.

„Am fost luată de salvamontiști și dusă la Spitalul de Urgență din Sibiu. Mi-am aranjat niște coaste în mine, dar sunt bine. CT-ul este ok, totul este ok, mai puțin că am ceva repercusiuni în momentul de față, după cum vedeți aici: am avut o plagă deschisă, juliturile pe care le vedeți, și multe altele pe mine. Dar sunt bine, mă doare tot corpul, nu o să vă mint, dar îmi revin. Important e că sunt aici și că vă vorbesc”, a mai spus Ella Vișan pe Instagram.

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Sursă foto: Instagram

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