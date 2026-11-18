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Starea de sănătate a cântăreței Elena Cârstea s-a ameliorat, după ce artista a ajuns de urgență la spital din cauza unor complicații respiratorii severe. Anunțul a fost făcut de compozitorul Cristian Faur, care a purtat o discuție video cu artista în cursul dimineții și a oferit detalii complete despre modul în care s-a ajuns la internare, dar și despre evoluția acesteia.

Cristian Faur, detalii despre starea de sănătate a Elenei Cârstea

Elena Cârstea a ajuns de urgență la spital marți seară, 17 noiembrie, după ce a început să se simtă foarte rău, iar saturația sa de oxigen a scăzut dramatic. Compozitorul Cristian Faur a fost tot timpul alături de marea artistă, care acum se află sub supravegherea medicilor.

Potrivit acestuia, primele semne de revenire ale artistei sunt deja vizibile, aceasta recăpătându-și energia și umorul caracteristic.

„Am vorbit în această dimineață pe video cu Elena Cârstea și mă bucur să vă spun că este mai bine. Și am un indiciu că lucrurile merg în direcția bună pentru că m-a rugat să o sun pe Gina Stroian să-i aducă niște farduri și pieptenele. Când Elena Cârstea începe să se preocupe de machiaj și coafură, eu zic că suntem pe drumul cel bun. În câteva zile cred că începe «tovarășa Elena» să dea ordine în stânga, în dreapta, prin spital”, a transmis compozitorul pe pagina sa de Facebook.

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Cum s-a ajuns la internarea de urgență

Elena Cârstea revenise din Statele Unite în România atât pentru a rezolva câteva treburi personale, cât și pentru a colabora cu Faur la o nouă melodie. Deși inițial apropiații au crezut că este vorba despre o simplă răceală, starea ei s-a agravat rapid, pe fondul unor probleme medicale mai vechi și al zborului lung.

„Pentru cei care nu știu ce s-a întâmplat, Elena a venit din America pentru câteva treburi pe care le avea de rezolvat în România și ne-am gândit să profităm de ocazie ca să înregistrăm o piesă împreună. De două zile învăța linia melodică și așteptam să-i treacă presupusa viroză ca să intrăm în studio. Alaltăieri eram acasă la Gina Stroian, povesteam, râdeam, făceam planuri, dar Elena tușea foarte tare și foarte adânc. Știam că are probleme cu respirația de multă vreme, încă de anul trecut, când venise la podcastul lui Horia Brenciu. Observam că obosea foarte repede la cel mai mic efort. Și probabil că zborul intercontinental foarte lung, la 8 grade Celsius, cât este temperatura în avion, a fost foarte obositor pentru plămânii ei și cred că asta a complicat lucrurile. Starea ei s-a agravat și a ajuns la spital cu saturația oxigenului de puțin peste 80%. Vă dați seama că ne-a cam speriat”, a explicat Cristian Faur.

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Fiica Elenei Cârstea încearcă să ajungă cât mai repede în România

Compozitorul a mai precizat că Elena Cârstea se află acum pe mâini bune, în salon, iar apropiații au făcut deja demersuri oficiale pe lângă autoritățile consulare pentru ca fiica acesteia să poată ajunge de urgență din SUA în România.

„Aseară am plecat foarte târziu de la spital, după ce ne-am asigurat că Elena este pe mâini bune. Sunt convins că medicii, asistentele și întregul personal medical de acolo se vor ocupa de ea cu maximă atenție și profesionalism. Din fericire astăzi este mai bine, se află în salon sub supraveghere medicală și urmează să i se facă mai multe investigații. Ieri am vorbit și cu Cristina Ienei, prietena mea de la reprezentanța consulară a României din Miami, care se ocupă de eliberarea în regim de urgență a unui titlu de călătorie pentru Adriana, fiica Elenei, ca să poată ajunge cât mai repede lângă mama ei”, a adăugat Cristian Faur.

În încheiere, compozitorul și-a exprimat încrederea în recuperarea rapidă a Elenei Cârstea, lansându-i și o invitație plină de umor pentru momentul în care va fi externată.

„Noi, prietenii ei, suntem aici și avem grijă să nu-i lipsească absolut nimic. Acum, revenind la telefonul de dimineață, dacă prima grijă a Elenei este să-i aducă fardurile și pieptenele, înseamnă că spiritul ei combativ este la datorie. Mai are de trecut peste investigații și recuperare, dar mă bucur că astăzi am auzit-o mult mai bine. Hai, Elena, pune-te pe picioare, că ne așteaptă studio-ul! Și să știi că acolo eu dau ordine, da?! Bine, măcar până ajungi tu”, a conchis Cristian Faur.

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Sursă foto: Facebook

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