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După o relație de peste șapte ani și o căsnicie de patru ani, Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat la începutul lunii martie 2026. Despărțirea a adus pentru interpretul de muzică populară nu doar o schimbare pe plan personal, ci și o triere serioasă a oamenilor din jurul său.

Ce decizie radicală a luat Valentin Sanfira după divorțul de Codruța Filip

Valentin Sanfira a observat rapid cum unii dintre apropiați au căutat doar detalii din culisele despărțirii sale de Codruța Filip, deși la momentele bune nu fuseseră prezenți. În loc să tolereze curiozitățile, a ales să blocheze numerele de telefon ale celor care l-au contactat doar pentru cancan.

„A fost un an greu pentru mine, dar Dumnezeu mi-a dat o lecție de învățat și mi-am adunat pe lângă mine niște oameni la care nici nu m-am gândit că mă iubesc și mă respectă atât de mult sau poate nu am dat atenție. Sunt dintr-o familie puternică. Părinții noștri nu ne-au cocoloșit, ne-au crescut să dăm piept cu greul în viață, că viața despre asta e, despre a te ridica și să fii puternic când ți-e greu, că așa, la bine, toată lumea e lângă tine, toată lumea e fericită.

Am învățat să-mi aleg oamenii de pe lângă mine și mi-am dat seama că aveam foarte mulți oameni pe lângă mine pe care doar eu îi iubeam și îi apreciam și nu era și reciproc. Anul acesta am blocat foarte multă lume de pe telefon. Erau oameni care mă sunau: «Vai, ce s-a întâmplat? Ce am auzit?». Și le-am răspuns la unii: «Am avut evenimente frumoase în viața mea. Nu mi-ați dat un mesaj, nu mi-ați dat un telefon»”, a povestit Valentin Sanfira pentru Antena Stars.

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„De multe ori îi ținem pe lângă noi pe cei care credem noi că sunt buni și au o mască”

Cântărețul a subliniat că a ținut aproape doar persoanele care îi sunt loiale indiferent de statut sau carieră: „Oamenii care te sună doar de o bârfă, de ce s-a întâmplat, i-am eliminat pentru că nu sunt prietenii mei. Prietenii sunt oamenii care sunt lângă tine, indiferent de cum ești în viață. Că vorbeam noi că urci, cobori, dacă, Doamne ferește, de mâine nu mai cânt, am prieteni pe lângă mine”.

Pentru a descrie atitudinea celor care apar doar când simt o problemă, interpretul a făcut trimitere la o vorbă din zona Olteniei: „La noi e o vorbă în Oltenia, când moare cineva în sat: «Babă Lenuța, a murit nea Ion!». «A murit de tot?». Te sună să vadă dacă ai murit sau mai trăiești. Și atunci eliminăm, pentru că viața e frumoasă și oameni buni sunt, dar de multe ori îi ținem pe lângă noi pe cei care credem noi că sunt buni și au o mască atât de bine pusă, dar măștile cad la un moment dat”.

Foto: Instagram; Facebook

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