Bianca Comănici a fost cerută în căsătorie. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” radiază de fericire: „Cel mai frumos vis, acum realitate”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Bianca Comănici trăiește una dintre cele mai frumoase și intense perioade din viața sa. Cunoscuta brunetă, devenită una dintre cele mai apreciate prezențe din mediul online și de pe micile ecrane după participarea la show-ul matrimonial „Puterea Dragostei”, a făcut marele pas în plan personal: a spus cel mai hotărât „DA” din viața ei.

Bianca Comănici, cerută în căsătorie

Emoționată și vizibil copleșită de bucurie, Bianca Comănici a împărtășit vestea logodnei chiar cu comunitatea sa de fani, care îi este alături la fiecare pas.

Într-o atmosferă romantică, partenerul Biancăi a surprins-o cu întrebarea cea mare, iar răspunsul a venit din toată inima. Fosta vedetă a reality show-ului „Puterea Dragostei” a publicat în mediul online câteva imagini de colecție, alături de un mesaj plin de sensibilitate.

„Am spus DA… celui mai frumos și așteptat vis acum devenit realitate! 🤍💍 👰🏻‍♀️🤵🏼 Mulțumiri echipei de filmare”, a scris Bianca Comănici pe contul personal de Instagram.

Deși își ține admiratorii la curent cu proiectele profesionale și rutina de zi cu zi, Bianca a ales să fie extrem de discretă în ceea ce privește viața amoroasă. În ultimele luni, bruneta a lăsat să se întrevadă faptul că are o relație, însă a preferat să protejeze identitatea bărbatului care o face fericită, postând cadre subtile în care chipul acestuia nu este complet vizibil.

Citește și: Cât a fost darul la nunta lui Pescobar. Dezvăluirile făcute de Mitică Dragomir: „A fost ceva absolut demențial”

Citește și: George Jaguarul, decizie radicală la Insula Iubirii! „Nici mama nu face asta, te rog lasă-mă!” De ce a rupt orice legătură cu Mira Corbu

Fosta concurentă a cunoscut succesul pe plan profesional

Succesul Biancăi Comănici nu se limitează doar la viața sentimentală. Tânăra a reușit să transforme vizibilitatea dobândită în reality show într-o carieră solidă în media și televiziune, bucurându-se de aprecierea publicului pentru autenticitatea și felul ei deschis de a fi.

Citește și: Andreea Tonciu, detalii sincere despre viața de familie: „Să știi că eu sunt mai autoritară!” Cum își împarte treburile cu soțul și de la ce apar certurile

Citește și: Valentin Butnaru, amenințat cu moartea din cauza relației cu Ana Bodea: „S-au întâmplat multe”

Acum, cu verigheta în plan și inelul de logodnă pe deget, Bianca Comănici se pregătește pentru noul capitol din viața de cuplu. Fanii și apropiații i-au transmis deja sute de mesaje de felicitare și urări de „Casă de piatră!”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Bianca Comănici

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News