Cum arată Sorin Gonțea la doi ani de când a câștigat „Power Couple”. Fostul soț al Daianei Anghel a trecut printr-o schimbare de look

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sorin Gonțea, câștigătorul Power Couple 2024, și-a schimbat complet înfățișarea. După divorțul de Daiana Anghel, acesta a slăbit considerabil și a adoptat un nou stil, luându-și fanii prin surprindere.

Cum arată Sorin Gonțea după divorțul de Daiana Anghel

Sorin Gonțea, cunoscut publicului larg pentru participarea la show-ul de succes „Power Couple” 2024, a surprins recent printr-o schimbare radicală de look, care l-a transformat complet. Fostul partener al Daianei Anghel, alături de care a câștigat marele trofeu și premiul de 27.350 de euro, afișează acum un stil cu totul diferit, care a stârnit numeroase reacții.

Deși au câștigat inimile fanilor, dar și premiul cel mare al primei ediții „Power Couple”, Sorin Gonțea și Daiana Anghel au decis să meargă pe drumuri separate la scurt timp de la încheierea filmărilor. Acum, la doi ani de la triumful lor, bucătarul continuă să fie în atenția publicului, dar nu neapărat pentru viața sa personală, ci pentru felul în care a ales să se reinventeze.

Transformarea sa este vizibilă din cap până-n picioare: a slăbit considerabil și a renunțat la tunsoarea scurtă cu care era cunoscut, optând pentru un păr mai lung, ce îi oferă un aer boem și modern.

Citește și: Obiectele fără de care Cătălin Botezatu nu pleacă de acasă: „Intră multe într-o gentuță”

Citește și: Minodora a jurat că nu mai calcă la mare în România. Vedeta a fost filmată pe ascuns și ironizată: „Cu fundul în sus”

De ce au divorțat câștigătorii primului sezon „Power Couple”

Relația dintre Daiana Anghel și Sorin Gonțea a durat aproape un deceniu, însă povestea lor s-a încheiat într-un mod demn de respect. Cei doi au preferat să păstreze discreția în privința motivelor despărțirii, dar Daiana a oferit un mesaj emoționant pe Instagram, explicând decizia lor.

„Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp „bine”. Dar n-ar fi fost acel „bine” sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință. Și nu ne-am fi făcut un bine nici nouă, nici unul celuilalt, dacă am fi rămas într-o iluzie. Cred că suntem norocoși. Norocoși că am trăit frumos. Și norocoși că am putut încheia această etapă cu recunoștință, nu cu reproșuri. Fără ură. Fără răni care să umbrească ceea ce a fost luminos. A fost bine. Dar nu suficient de bine. Și poate că, uneori, curajul nu înseamnă să rămâi, ci să pleci cu inima curată. Nu știu dacă a fost decizia „corectă” și nici nu contează cum văd alții treaba asta, ca în această relație și în căsnicie am fost doi, nu noi și toată lumea. Dar știu că a fost decizia pe care am putut-o lua cu luciditate și respect. Pentru noi. Pentru ce am fost”, a fost o parte din mesajul scris de Daiana Anghel în mediul online.

Citește și: Ramona Manole, atac la adresa Vioricăi de la Clejani: „Are răutate cât nu cuprinde mapamondul”

Citește și: Gigi Becali vrea să se călugărească. Latifundiarul așteaptă acordul soției: „Spre finalul vieţii, dacă vrei să primeşti tot, trebuie să dai tot”

După divorț, Sorin Gonțea pare să fi îmbrățișat o nouă perspectivă asupra vieții, iar acest lucru se reflectă în stilul său personal. Alegerea de a-și schimba look-ul, combinată cu transformarea fizică, denotă dorința de a începe un nou drum. Fanii, care l-au apreciat încă de pe vremea competiției, sunt de părere că această etapă marchează o renaștere pentru fostul concurent.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Sorin Gonțea

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News