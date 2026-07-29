Mariana și Nidia Moculescu, la Tribunal în procesul pentru pensia de întreținere. Fosta soție a lui Horia Moculescu și-a dat fiica în judecată

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Lupta în instanță dintre Mariana Moculescu și fiica sa, Nidia, a intrat într-o nouă etapă procedurală. Conflictul familial dintre fosta soție a compozitorului Horia Moculescu și fiica acestuia s-a mutat oficial pe masa judecătorilor, după ce cele două s-au întâlnit la tribunal pentru primul termen dintr-un nou dosar.

Miza actuală a disputei o reprezintă o solicitare de ajutor financiar formulată de mamă, caz în care instanța urmează să analizeze argumentele și probele ambelor părți.

O nouă acțiune legală pentru măsuri de urgență

Nemulțumită de ritmul în care se desfășoară dosarul principal deschis în luna iunie, în care solicită pensie de întreținere, Mariana Moculescu a decis să grăbească lucrurile. La data de 9 iulie 2026, aceasta a depus o cerere de ordonanță președințială, procedură legală care permite judecarea în regim de urgență. Prin acest demers, ea le cere magistraților să o oblige pe Nidia să îi achite o sumă de bani până la pronunțarea o hotărâri definitive în primul proces.

Probele prezentate la tribunal și decizia instanței

La înfățișarea din 23 iulie 2026, ambele părți au fost prezente în fața judecătorilor. Mariana Moculescu a venit pregătită cu o serie de doveziprin care încearcă să demonstreze că se află într-o situație financiară precară și că are nevoie stringentă de ajutorul fiicei sale. Pentru a analiza toate documentele depuse la dosar, instanța a stabilit o amânare, fixând următorul termen pentru data de 5 august 2026, când este așteptată o decizie.

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Tăcerea Nidiei Moculescu în fața acuzațiilor

În timp ce mama sa caută dreptatea pe cale legală, Nidia Moculescu a ales o strategie total diferită, preferând să nu își spele rufele în public. Luată prin surprindere de acțiunile mamei sale, despre care a aflat inițial din mass-media, tânăra a refuzat ferm să ofere detalii despre scandal sau despre proces.

„Pentru ce m-a dat în judecată? Nu vreau să comentez nimic. Nu mă întreba nimic, te rog. Că nu vreau să comentez nimic. Mulțumesc”, a afirmat Nidia Moculescu, conform Spynews.ro.

Foto – Facebook

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