Mariana și Nidia Moculescu, la Tribunal în procesul pentru pensia de întreținere. Fosta soție a lui Horia Moculescu și-a dat fiica în judecată

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Lupta în instanță dintre Mariana Moculescu și fiica sa, Nidia, a intrat într-o nouă etapă procedurală. Conflictul familial dintre fosta soție a compozitorului Horia Moculescu și fiica acestuia s-a mutat oficial pe masa judecătorilor, după ce cele două s-au întâlnit la tribunal pentru primul termen dintr-un nou dosar.
Miza actuală a disputei o reprezintă o solicitare de ajutor financiar formulată de mamă, caz în care instanța urmează să analizeze argumentele și probele ambelor părți.
Nemulțumită de ritmul în care se desfășoară dosarul principal deschis în luna iunie, în care solicită pensie de întreținere, Mariana Moculescu a decis să grăbească lucrurile. La data de 9 iulie 2026, aceasta a depus o cerere de ordonanță președințială, procedură legală care permite judecarea în regim de urgență. Prin acest demers, ea le cere magistraților să o oblige pe Nidia să îi achite o sumă de bani până la pronunțarea o hotărâri definitive în primul proces.
Probele prezentate la tribunal și decizia instanței
La înfățișarea din 23 iulie 2026, ambele părți au fost prezente în fața judecătorilor. Mariana Moculescu a venit pregătită cu o serie de doveziprin care încearcă să demonstreze că se află într-o situație financiară precară și că are nevoie stringentă de ajutorul fiicei sale. Pentru a analiza toate documentele depuse la dosar, instanța a stabilit o amânare, fixând următorul termen pentru data de 5 august 2026, când este așteptată o decizie.
În timp ce mama sa caută dreptatea pe cale legală, Nidia Moculescu a ales o strategie total diferită, preferând să nu își spele rufele în public. Luată prin surprindere de acțiunile mamei sale, despre care a aflat inițial din mass-media, tânăra a refuzat ferm să ofere detalii despre scandal sau despre proces.
„Pentru ce m-a dat în judecată? Nu vreau să comentez nimic. Nu mă întreba nimic, te rog. Că nu vreau să comentez nimic. Mulțumesc”, a afirmat Nidia Moculescu, conform Spynews.ro.